广东四大高校疫情后探讨线上教学

面对新冠肺炎疫情，全国高校迅速组织了规模空前的在线教学，随着疫情逐步好转，高校应如何总结和深化疫情期间在线教学的探索和实践？

面对新冠肺炎疫情，全国高校迅速组织了规模空前的在线教学，随着疫情逐步好转，高校应如何总结和深化疫情期间在线教学的探索和实践？

5月25日—30日，由华南师范大学、华南理工大学、暨南大学以及华南农业大学四所广东高校教师（教学）发展中心联合主办的“疫情后期，高校在线教学何处去”在线公益课开播。

本次活动是四大高校教发中心首次联合开设直播课，邀请华南师范大学胡小勇教授、焦建利教授，北京师范大学郑勤华教授、华南理工大学陆芳教授、暨南大学孙立教授和华南农业大学廖杨教授围绕疫情后期如何做好复学准备、线上教学课程质量保障与评价、混合式学习模式案例分享，混合式学习的策略等主题进行了精彩分享，超过1.7万人在线观看。

本次公益活动选题贴近当前高校教师的实际需求，紧扣实际，突出问题导向，贴近教师需求，课程受到省内外众多高校的积极响应。北京化工大学、湖北工业大学、广东财经大学、广东技术师范大学、湖州师范学院、太原师范学院、北师大珠海分校、电子科技大学中山学院、海大寸金学院等十余所院校专门组织本校教师进行观看，共同促进各校教师的专业成长。直播过程中，气氛热烈，互动频繁，课程获得相关高校老师的高度好评。

据悉，本次公益直播课程是继今年2月底华南师范大学教育技术学院和教师发展中心组织的《学会在线学习》系列公益直播课程的延续。

本次活动由四所广东高校教师（教学）发展中心发起和主办，华南师范大学教师教学能力发展研究中心、华南师范大学教育信息技术学院、广东省高等学校公共计算机课程教学指导委员会联办，华南师范大学教育信息技术学院本科教学工作组提供技术支持。主办方希望通过专家的分享，回应高校教师在开展在线教学过程中遇到的问题与困惑，总结和深化疫情期间在线教学的探索和实践，走好复学路，推动高校混合式教学改革与创新。

南方日报记者 姚瑶

通讯员 杨柳青