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华附初中今年招160人，6月8日起报名

2020-06-03 08:40 来源：南方网
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　　近日，华南师范大学附属中学（初中部）发布了2020年初中招生方案。

　　该方案显示，华师附中面向周边3公里范围内的天河区公办、企事业办（含转制中）穗籍小学应届毕业生，欢迎符合条件的品学兼优、全面发展的小学应届毕业生报名。

　　具体学校名单包括：华景小学、天府路小学、南国小学部、体育东路小学、体育东路小学海明学校、体育东路小学兴国学校、石牌小学、汇景实验学校、华康小学、龙口西小学、员村小学、昌乐小学、五山小学、体育西小学、华阳小学、天河区第一实验小学、华融小学、五一小学、华颖外国语学校小学部、猎德实验学校小学部、113陶育实验学校小学部、冼村小学、华农附小、华南师范大学附属小学、长征小学、红英小学、暨南大学附属实验学校小学部、天河第一小学。

　　招生计划方面，今年华附初中部计划采取网上报名+电脑派位的形式，招收初一年级新生160人。

　　招生从8日持续至12日，具备报名资格的小学六年级学生可登录“华南师范大学附属中学”网站“招生招聘”栏目的报名系统进行报名。6月19日前确定参加电脑派位学生名单，并在学校官方网站公示3天。

　　电脑派位将于6月23日上午在华附德政楼508室举行。电脑派位结束后，当天下午通过学校官方网站公示结果，公示为期3天。公示期间学校审核预录学生资料，如果发现作假行为，将取消该生录取资格。放弃录取的，不予递补。

　　南方日报记者 钟哲

编辑： 罗予岐

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