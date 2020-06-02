广东首份违反师德处理办法征求意见公布

省教育厅对《广东省中小学教师违反职业道德行为处理实施办法（公开征求意见稿）》和《广东省高校教师违反职业道德行为处理实施办法（公开征求意见稿）》进行公开征求意见。

6月1日，省教育厅对《广东省中小学教师违反职业道德行为处理实施办法（公开征求意见稿）》和《广东省高校教师违反职业道德行为处理实施办法（公开征求意见稿）》（下称《征求意见稿》）进行公开征求意见。

“这将是广东首份针对教师违反职业道德行为处理的文件。”记者了解到，两份征求意见稿中的处理对象涵盖了从幼儿园到大学的各个学段和机构的教师，对违反职业道德行为的处理程序更加规范、处理标准也更加详细准确，强调“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备”。

中小学：有两种以上处分行为的，应当分别确定其处分

《征求意见稿》提出，中小学教师违反职业道德行为处理包括处分和其他处理。其中，处分包括警告、记过、降低岗位等级或撤职、开除。警告期限为6个月，记过期限为12个月，降低岗位等级或撤职期限为24个月。

其他处理包括给予批评教育、诫勉谈话、责令检查、通报批评，以及取消在评奖评优、职务晋升、职称评定、岗位聘用、工资晋级、申报人才计划、享受政府给予个人的专项资助或补贴等方面的资格。取消相关资格的处理执行期限不得少于24个月。

中共党员教师违反职业道德且构成违犯党纪的，应同时给予党纪处理。教师违反职业道德涉嫌犯罪的，应当移送司法机关等职能部门依法处理。

需要特别注意的是，同时有两种以上需要给予处分的行为的，应当分别确定其处分。应当给予处分种类不同的，执行其中最重的处分；应当给予开除以外多个相同种类处分的，执行该处分，但处分期应当按照一个处分期以上、两个处分期之和以下确定。在受处分期间受到新的处分的，其处分期为原处分期尚未执行的期限与新处分期限之和，但是最长不得超过48个月。

教师被依法判处刑罚的，给予降低岗位等级或者撤职以上处分。其中，被依法判处有期徒刑以上刑罚的，给予开除处分。教师受到剥夺政治权利或者故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的，丧失教师资格。

情节严重的，给予开除处分

中小学教师，有哪些行为会受到处理呢？

《征求意见稿》提出，有下列行为之一，情节轻微未达到给予处分条件的，应给予批评教育、诫勉谈话、责令检查、通报批评等处理；情节较轻的，给予警告或记过处分；情节较重的，给予降低岗位等级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：

（一）无正当理由拒不服从学校工作安排，或敷衍教学、保教工作，不能完成教育教学任务的；或擅自从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为的；

（二）体罚和变相体罚学生，歧视、侮辱学生，虐待、伤害学生的；

（三）在教育教学、保教活动中遇突发事件、面临危险时，不顾学生安危，擅离职守，自行逃离的；

（四）在招生、考试、推优、保送及绩效考核、岗位聘用、职称评聘、评优评奖、人才计划和项目申报、教研科研、享受政府给予个人的专项资助或补贴等工作中徇私舞弊、弄虚作假的；

（五）有抄袭剽窃、侵吞他人学术成果，伪造、篡改数据文献，捏造事实、编造虚假研究成果等学术不端行为的；

（六）索要、收受学生及家长财物或参加由学生及家长付费的宴请、旅游、娱乐休闲等活动的；违规向学生推销图书报刊、教辅材料、社会保险或利用家长资源谋取私利的；

（七）组织、参与有偿补课，参与校外培训机构经营，到校外培训机构兼职任教，或为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息的；

（八）其他违反职业道德的行为。

同时，有下列行为之一的，给予记过处分；情节较重的，给予降低岗位等级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：

（一）在教育教学、保教活动中及其他场合有损害党中央权威、违背党的路线方针政策的言行，违反国家民族宗教法规和政策的；

（二）损害国家利益、社会公共利益，或违背社会公序良俗，组织或参与“黄赌毒”活动的；

（三）通过保教活动、课堂、论坛、讲座、信息网络及其他渠道发表、转发错误政治观点，编造或故意散布虚假信息、不良信息的。

教师与学生发生不正当关系，或有任何形式的猥亵、性骚扰行为的，依法依规撤销教师资格，给予开除处分，同时录入全国教师管理系统，任何学校（幼儿园）不得再聘任其从事教育教学、科研和管理等工作。

《征求意见稿》提出，教师违反职业道德获取的评奖评优、职务晋升、职称评定、岗位聘用、工资晋级、申报人才计划、享受政府给予个人的专项资助或补贴等资格，或者取得相关资格期间违反职业道德，应给予取消相关资格的处理并及时采取有效的措施消除不良影响。

同时其违反职业道德收受的财物或谋取的经济利益应当予以退还，或者交所在单位按有关规定处理，拒不退还或者不交所在单位处理的，加重处分。

教师不服处理决定的，可申请复核

《征求意见稿》提出，公办学校具备事业单位工作人员身份的教师不服处理决定的，可以自知道或者应当知道该处理决定之日起三十日内向原处理决定单位申请复核。对复核结果不服的，可以自接到复核决定之日起三十日内，按照规定向原处理决定单位的主管部门或者同级事业单位人事综合管理部门提出申诉。

民办学校教师或者未纳入人事编制管理的教师不服处理决定的，可以自知道或者应当知道该处理决定之日起三十日内向原处理决定单位申请复核。对复核结果不服的，可以自接到复核决定之日起三十日内，向原处理决定单位的主管部门提出申诉。教师在接受调查处理期间，不宜继续履行职责的，按照管理权限，由所在学校或者学校主管教育部门暂停其职责。

《征求意见稿》提醒，教师受到有规定处理期限的处理，在受处理期间有悔改表现，并且没有再出现违法违纪违规情形的，处理期满，原处理决定单位应按程序解除处理。教师本人在受处理期间有重大立功表现，按照有关规定给予个人记功以上奖励的，经批准后可以提前解除处理。

高校：对高校教师违反职业道德行为实行“零容忍”

《征求意见稿》提出，对高校教师违反职业道德行为实行“零容忍”。高校教师出现违反职业道德行为的，应根据事实、性质和情节轻重，依法依规给予相应处理或处分。

其中，违反教师职业道德行为情节较轻的，给予批评教育、诫勉谈话、责令检查、通报批评，以及取消其在评奖评优、职务晋升、职称评定、岗位聘用、工资晋级、干部选任、申报人才计划、申报科研项目等方面的资格。担任研究生导师的，还应采取限制招生名额、停止招生资格直至取消导师资格的处理。以上取消相关资格处理的执行期限不得少于24个月。

情节较重应当给予处分的，应根据《事业单位工作人员处分暂行规定》给予行政处分，包括警告、记过、降低岗位等级或撤职、开除。需要解除聘用合同的，按照《事业单位人事管理条例》相关规定进行处理。

另外，情节严重、影响恶劣的，应当依据《教师资格条例》报请主管教育部门撤销其教师资格。是中共党员的，按照有关规定同时给予党纪处分。是民主党派成员或无党派人士的，同时函告本级党委统战部以及相应的民主党派机关或者相关单位。涉嫌违法犯罪的，及时移送司法机关等职能部门依法处理。

12项行为违反职业道德

《征求意见稿》提出，高校教师违反《高等学校教师职业道德规范》《教育部关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》和《新时代高校教师职业行为十项准则》等规定的行为，属于违反职业道德的行为。

具体来讲，违反职业道德的行为如下：

（一）在教育教学活动中及其他场合有损害党中央权威、违背党的路线方针政策的言行；

（二）违反法律法规，损害国家利益、社会公共利益，或违背社会公序良俗；

（三）通过课堂、论坛、讲座、论文、信息网络及其他渠道发表、转发违背法律法规、道德伦理、政治原则和歪曲历史事实等错误观点，或编造散布虚假信息、不良信息；

（四）违反教学纪律，敷衍教学，或擅自从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为；

（五）要求学生从事与教学、科研、社会服务无关的事宜，将学生当作廉价劳动力；

（六）与学生发生不正当关系，有猥亵、性骚扰行为；

（七）违反学术规范。违反学术良知，存在学术不端行为；抄袭剽窃、篡改侵吞他人学术成果，或滥用学术资源和学术影响；

（八）在招生、考试、推优、保研、学生就业、征兵入伍及绩效考核、岗位聘用、职称评聘、项目申报、评优评奖等工作中，违反回避规则、徇私舞弊、弄虚作假；

（九）索要、收受学生、家长财物，参加由学生及家长付费的宴请、旅游、娱乐休闲等活动，或利用家长资源谋取私利；私自要求学生购买指定教学仪器、教辅资料或参加指定辅导培训。

（十）假公济私，擅自利用学校名义或校名、校徽、专利、场所等资源谋取个人利益；

（十一）违规套取科研经费或教学经费；

（十二）其他违反高校教师职业道德的行为。

处理决定录入全国教师管理信息系统

《征求意见稿》提出，高校应当建立健全教师违反职业道德行为举报受理与调查处理机制，确定教师违反职业道德行为的受理、调查、认定、复核、监督的负责部门或组织，明确相应职责及处理程序。

学校有关部门根据调查认定的事实，按照适用的法律法规、政策规定和程序作出处理并明确当事人的救济途径。同时，学校将处理决定存入教师个人人事档案并录入全国教师管理信息系统。

教师受到有规定处理期间的处理，在受处理期间有悔改表现，并且没有再出现违法违纪违规情形的，处理期满，学校应按程序解除处理。教师本人在受处理期间有重大立功表现，按照有关规定给予个人记功以上奖励的，可以提前解除处理。

需要注意的是，解除处理的决定应当在执行期满后一个月内作出。处理解除后，考核、竞聘上岗和晋升工资按照有关规定执行，不再受原处理的影响。但是，受到降低岗位等级或者撤职处分的，不视为恢复受处分前的岗位等级和工资待遇。

省教育厅有关负责人表示，为深入贯彻落实中央和省委全面深化新时代教师队伍建设改革精神，进一步加强师德师风建设，根据国家和省有关文件要求，并结合我省教师队伍建设的实际情况，我厅牵头编制了《广东省中小学教师违反职业道德行为处理实施办法（公开征求意见稿）》《广东省高校教师违反职业道德行为处理实施办法（公开征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

公众可通过以下途径和方式提出意见建议：

1.将意见建议发送至电子邮箱：jiangyb@gdedu.gov.cn。

2.将意见建议寄送到：广州市东风东路723号广东省教育厅师资管理处（邮编：510080）。

反馈意见截止时间：2020年6月15日。

南方日报记者 吴少敏 钟哲