广州大学成立黄埔研究院，打造“信息+智能”创新枢纽

日前，广州大学与广州开发区合作共建的广州大学黄埔研究院/研究生院正式动工了。

日前，广州大学与广州开发区合作共建的广州大学黄埔研究院/研究生院正式动工了。

这个研究院将布局推进计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能与区块链、信息与通信工程、智能交通与智能工程等五大领域的学科建设、人才培养、科技创新。

“广州大学作为广东省高水平大学重点学科建设高校、广州市高水平大学建设高校，对于推动粤港澳大湾区、广东广州的经济社会发展负有责无旁贷的责任。”广州大学党委书记屈哨兵表示，广州开发区具有得天独厚的资源优势和强劲的改革创新基因，广州大学信息类学科基础良好，双方“强强联手”、产教融合，利用黄埔区优良的创新创业环境、产业政策优势，共同探索校区合作共建融合共享体制机制创新，将有效提高相关学科领域科研创新、人才培养与区域经济社会发展需求的贴合度，提升广州开发区在网络安全、人工智能、数字经济、5G应用、物联网等产业方向的技术水平和竞争优势，助力黄埔区打造粤港澳大湾区新一代信息技术、人工智能与区块链等高精尖产业集群及技术创新策源地和人才高地。

广州大学黄埔研究院/研究生院将落户中新广州知识城科教创新园区，分两期建设。一期使用园区内海丝知识中心B3、B4栋作为开展研究生教育、科学研究、科研成果展示与转化以及综合管理服务的场地，建筑面积约20012平方米。二期建设教育教学科研及生活建筑等30多万平方米左右，建设用地不少于150亩，建设周期约为36个月。二期正式启用并正常运行后，广州大学黄埔研究院/研究生院学习研究人员将达到5000人。

广州大学黄埔研究院/研究生院首期将安排张景中、方滨兴、杜彦良、郑志明等院士团队，进驻网络空间先进技术研究院、计算科技研究院、人工智能与区块链研究院、智慧交通与安全研究中心、智能通信工程研究中心、新型信息功能材料研究中心等6个高水平科研平台。

二期将面向网络空间安全、计算机科学与技术、人工智能与区块链、电子与通信工程、智慧交通与智能工程等学科领域的国际前沿，深度对接黄埔区战略性新兴产业发展需求，开展学科交叉融合、产学研合作。黄埔研究院/研究生院将建设不少于3个重大科研平台，优先保障建设一批省部级重点平台，支持申报国家重点实验室或工程技术中心等国家级平台。

广州开发区将为广州大学提供具有竞争力的区级人才政策和配套服务，双方共同支持广州大学黄埔研究院/研究生院建设包括院士、国家级和省部级高层次人才在内的高水平研发人才队伍。2020年9月，首批全职和研发人员（含博士后）不少于100人。二期正式启用并正常运行后，引进和进驻广州大学黄埔研究院/研究生院的教学、科研和管理人员约500人。

双方将全面深化产学研合作，依托广州大学现有博士、硕士学位点，培养网络空间安全、计算机科学与技术、人工智能、信息与通信工程、交通工程等学科的博士生和硕士生，优先满足广州开发区对新一代信息技术人才的需求，大力推进人才培养模式创新。2020年9月，广州大学约500名研究生将入驻黄埔研究院/研究生院。二期正式启用并正常运行后，研究生等学习研究人员将达到5000人。

“广州大学黄埔研究院/研究生院选址中新广州知识城科教创新园区，将以‘信息+智能’创新枢纽为核心，遵循传统书院空间格局理念，延续广州大学历史文脉，推进实地建设。”广州大学校长魏明海表示，该项目总建筑面积30多万平方米，将布局建设全面支持IPV6的基础网络、平安园区、绿色园区、科技园区以及和谐园区。具体规划建设包括学院（教学和办公）楼、科研实验楼、国际学术交流中心、国家级科技企业孵化器、信息中心、学生活动中心、学生和教工食堂、教师和博士后公寓、学生宿舍楼等在内的建筑以及停车场等配套设施。

南方日报记者：姚瑶

通讯员：广大宣