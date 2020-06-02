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深圳民办中小学设置出新规：班额有限制，校名有规矩

2020-06-02 09:03 来源：南方网 孙颖
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　　深圳民办中小学设置有了新标准！

　　在校舍建设方面，深圳民办中小学每个年级不少于2个班，小学班额控制在40人以内，中学班额控制在45人以内，总办学规模不超过3000人。

　　学校名称使用“外国语”字样的，应当开设不少于3个外语语种课程，使用“实验”字样或者含有体现办学特色字样的，应当有具体的办学实验或特色办学方案。

　　………

　　深圳市教育局日前发布的《深圳市民办中小学设置标准》（下称《标准》），对深圳民办中小学对举办者、学校名称、校舍建设、教育教学设备设施、人员条件和配置、办学出资、制度建设和课程等多个方面做了详细规定。

　　市教育局表示，为了促进深圳市民办中小学优质、特色发展，更好地打造与深圳城市发展相匹配的现代教育，根据国家、省、市民办教育相关法律法规和中小学规划建设标准，结合深圳实际，参照公办学校设置标准，制定《标准》。该标准自2020年6月1日起实施，有效期5年。

　　一起来看看有哪些规定吧！

　　关于学校名称

　　《标准》提出应当体现学校的办学层次和类别，后缀为高级中学、初级中学、中学、小学、学校，不得含有误导或者引发歧义的内容和文字。学校名称由“行政区域名、学校字号（字样）、后缀”依次组成。

　　学校只能使用一个名称。使用“外国语”字样的，应当开设不少于3个外语语种课程，使用“实验”字样或者含有体现办学特色字样的，应当有具体的办学实验或特色办学方案。

　　关于校舍建设

　　《标准》提出教学区、运动区、生活区应当相对独立。校园内不得设有其他机构。 每个年级不少于2个班，小学班额控制在40人以内，中学班额控制在45人以内，总办学规模不超过3000人。

　　校生均占地面积小学不低于8㎡、九年制学校不低于9.5㎡、初中不低于10㎡、高中不低于18㎡。学校生均建筑面积，非寄宿制学校小学不低于11.50㎡，九年制学校不低于11.60㎡，初中不低于13.17㎡，高中不低于14.43㎡；寄宿制学校小学不低于19.32㎡，九年制学校不低于19.30㎡，初中不低于22.12㎡，高中不低于24.57㎡。以上生均面积不含教职工宿舍面积。

　　此外，学校至少有1块4道以上不少于200米的环形跑道运动场；至少有1条4道以上的直跑道，小学60米以上，九年制学校、初中、高中100米以上。每400人设置不少于1个标准球类场地（篮球或者排球），900人以下设置不少于200㎡的体育器械和游戏区，超过900人的设置不少于300㎡的体育器械和游戏区。球类场地、体育器械和游戏区分别独立设置，不得与其他活动场地重合。

　　在师资方面

　　《标准》要求具有相应的教师资格；达到本科及以上学历，其中初中专任教师硕士研究生及以上学历不少于15%，高中专任教师硕士研究生及以上学历不少于35%；副高级及以上专业技术职务、市级以上名师、学科带头人、骨干教师须有一定比例。专任教师与学生比小学不低于1:19、九年制学校不低于1:15、初中不低于1:13.5、高中不低于1:12.5。

　　学校名称含有体现办学特色字样的，相关特色的专业教师配备相应上浮25%以上。实行小班化教学的学校（30人以内），专任教师占比上浮20%以上。

　　此外，还要求按学生人数600:1的比例配备专职卫生技术人员，每1000名学生至少配置1名专职心理健康教师（不足1000人按1000人计算）。

　　在课程方面

　　要求严格按照国家中小学课程方案开设课程，并依照课程标准实施教学，完成规定的学习任务。实施高中教育的，学生须按国家课程方案规定的科目完成合格性考试。实施义务教育的，不得引进境外课程、使用境外教材，严禁用地方课程、校本课程取代国家课程，严禁使用未经审定的教材。

　　《标准》还规定，民办小学、民办九年制学校、民办初级中学、民办完全中学、民办十二年制学校只可以申请设立非营利性学校，民办普通高中可以申请设立非营利性或营利性学校。

　　了解《标准》全文，可登录深圳市教育局网站查询。

　　南方日报记者 孙颖

编辑： 罗予岐

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