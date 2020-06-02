6月2日起，佛山核验合格的校外培训机构可线下开课！

从6月2日开始，佛山市特殊教育学校、幼儿园和校外培训机构将陆续返校（园）复课，要始终将师生健康安全放在首位，继续发扬好的经验做法，以复课核验为总抓手，推动校外培训机构复课条件、复学准备全面达标、全面过关。

6月1日，佛山市学生返校专班召开疫情期间校外培训机构开展线下服务工作推进会。会议强调，要严格落实省、市防控指挥部要求，6月2日起，所有校外培训机构必须通过复课条件核验、审批同意后，方可开展线下培训服务。未经核验，或者核验不合格的，暂不得开展线下培训服务。

佛山市副市长许国在会上指出，从6月2日开始，佛山市特殊教育学校、幼儿园和校外培训机构将陆续返校（园）复课，要始终将师生健康安全放在首位，继续发扬好的经验做法，以复课核验为总抓手，推动校外培训机构复课条件、复学准备全面达标、全面过关。

会议要求，按照“属地管理”“谁审批谁监管、谁主管谁监管”原则，严格落实防控责任，各区指挥部以确保安全为原则，加强组织协调，按照《核验标准》等相关文件组织联合验收，做到成熟一所核验一所批复一所。对不符合核验标准的，应及时督促整改，整改不到位的，坚决不得开展线下服务，确保各类校外培训机构风险得不到控制不复课、防控条件不具备不复课、安全得不到保障不复课。

会议强调，佛山各校外培训机构法定代表人是线下服务及疫情防控的第一责任人，承担培训机构疫情防控的主体责任，必须加强师生员工健康管理，落实常态化防控工作措施，确保线下服务安全有序。各区要依托网格化管理体系，协调安排对接镇（街）、社区共同做好培训机构的日常监管工作。

南方日报记者：王雅铄

通讯员：姚汉强