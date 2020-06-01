吉林大学珠海学院网络双选会搭起毕业生求职新桥梁

毕业生要放下身段与架子，换个思维找工作。有机会就先就业，就业之后再择业。

今年全国大学毕业生规模达到874万人，受新冠肺炎疫情等多种因素叠加影响，高校毕业生就业压力较大，就业形势较往年更加严峻。

近期，吉林大学珠海学院响应国家号召，启动就业“百日冲刺”行动，将妥善解决毕业生就业问题作为当前和今后一个时期就业工作的突出问题和首要任务。据悉，该校通过线上就业服务、扶持就业困难毕业生和湖北籍毕业生、组织网络双选会、企业空中招聘宣讲等方式，全力打赢就业“攻坚战”，努力让每一位吉珠学子都有成长成才的机会。

‘毕业季’遇到疫情，毕业生要放下身段与架子，换个思维找工作。有机会就先就业，就业之后再择业。只有先就业才能有一份工作，有一份工作就有一份收入，未来才会走得更远。”吉林大学珠海学院党委书记、理事长廖立国指出，当前大学生就业难固然有供需矛盾的原因，但还有个人期望值过高的原因。毕业生要调整自己的就业心态，顺应时代变化，理性看待就业形势，合理调整就业预期，才能更好地支撑自身去实现人生价值、社会价值。

实时就业服务在线答疑

疫情发生之后，吉林大学珠海学院成立了以党委书记、校长为双组长、各二级学院院长和就业相关部门负责人为组员的就业工作领导小组，校院两级严格执行就业工作一把手工程，发挥辅导员、班主任、专业教师的作用，全员、全过程、全方位地参与到就业工作中，确保就业工作一抓到底。

为畅通就业信息渠道，帮助毕业生更好地面向就业市场，该校公开校院两级就业咨询反馈电话热线，开通“吉林大学珠海学院就业信息服务”微信服务号，为毕业生的意见搜集、求职需求反馈、政策业务咨询等提供有效的反馈渠道，建立首问负责制的及时反应人员网络，安排值班老师实时在线进行解答和转介，目前已接待毕业生线上答疑3424人次，处理问询业务3621件。

据悉，为了提升学校就业工作人员的工作能力和服务水平，吉林大学珠海学院举办《生涯规划在学生辅导中的实务应用》线上就业师资培训42人次，开展5次就业信息报送、就业派遣等业务线上线下培训会共计培训人数147人次，着力提升就业工作队伍的就业指导水平和精准服务能力。

加大重点毕业生的帮扶

疫情发生之后，吉林大学珠海学院出台《关于做好2020届就业困难毕业生工作的通知》文件，做实就业困难群体帮扶，针对建档立卡、助学贷款、特别困难等经济困难毕业生全部进行摸底调查，分类给予专人跟踪指导服务，匹配学生就业需求精准开展帮扶指导、每人至少安排一个岗位，对经济特别困难的学生，设立专项帮扶资金，助力学生顺利求职就业。

对2020届湖北籍毕业生，该校出台《关于做好2020届湖北籍毕业生帮扶工作的通知》帮扶工作的文件，开展资深企业HRD、优秀校友就创业导师线上就业指导一对一帮扶，设立2020届湖北籍毕业生家庭经济困难学生的就业帮扶专项资金，做好每周求职跟踪服务，为有求职指导需求的湖北籍毕业生学生提供就业视频辅导和简历咨询等帮扶服务。

同时，该校积极响应国家“2020届普通高校毕业生就业创业‘百日冲刺’十大专项行动”和广东省促就业若干措施，从即日起至8月份持续开展“就业‘‘日冲刺’’动，我加入””促就业系列主题活动，汇聚百名就业导师，汇聚百名优秀校友、汇聚百场企业空中宣讲、汇聚百名求职成功应届毕业生，持续开展就业指导直播、企业空中招聘宣讲，成功求职朋辈榜样事迹报导等活动。通过列清单、出实招、有行动、见实效，扎实推进2020届毕业生就业工作。

校企合作提高招聘效率

受疫情影响，吉林大学珠海学院2月5日快速启动原有累积的优质就业市场资源，千方百计逐一联系用人单位拓展岗位，充分挖掘粤港澳大湾区各级政府人才部门、行业协会、优质企业，截至5月27日已，开展综合类、区域、行业组织等网络视频双选会10场，遴选参会企业1282家，为毕业生提供就业岗位25979个，求职学生12392人次，累计投递简历12874份次，视频面试2215人次。

今年6月，该校将开展校友网络招聘系列活动以及深圳坪山云招聘专场等活动，针对各学院毕业生应聘需求主动对接优质企业资源，依托粤港澳大湾区政府人才部门实现““校企””力百日冲刺行动，以企业提供““业岗位””政府企业专家提供“业指导，打好稳就业促就业组合拳，充分利用““五银六””金就业阶段帮助毕业生尤其是就业困难群体顺利就业。

同时，依托全国网络联合招聘24365校园招聘服务平台、广东省智慧招聘平台、学校就业网和公众号对接企业招聘信息，该校将指导学生撰写电子简历并投递，实现精准匹配推送岗位并在线签订电子就业协议。

南方日报记者 杜玮淦