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广州95所民办小学报名人数超招生计划，将于6月2日摇号

2020-06-01 09:03 来源：南方网
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　　5月31日，广州市义务教育学校招生报名系统官网发布了《2020年民办小学招生网上报名人数超过招生计划数情况表》，该表显示，95所民办小学报名人数超过招生计划，需要摇号。

　　其中，白云区45所，番禺区10所，海珠区5所，花都区7所，黄埔区6所，荔湾区4所，南沙区1所，天河区5所，越秀区2所，增城区10所。中山大学附属小学 、华南师范大学附属天河实验学校、广州市广外附设外语学校等热门民办小学，报名人数均超过招生计划。

　　数据显示，今年广州填报民办小学志愿的适龄儿童共32007人。根据广州市教育局发布的《关于进一步做好义务教育招生入学工作的通知》，对报名人数超过招生计划的民办义务教育学校，其招生计划均通过电脑派位方式随机录取。

　　广州市各区教育局将于6月2日进行民办小学电脑派位。这将是广州首次民办学校电脑派位。

　　6月10日至12日，适龄儿童父母或其他法定监护人将在民办小学报名系统上进行录取确认；6月13日，公办小学、民办小学新生注册。

　　广州市教育局明确，广州市户籍学生或符合政策性照顾条件的学生自愿放弃民办学校学位的，可以到属地区教育局申请统筹公办学位，请家长留意，统筹的学位不一定是原电脑派位或者对口直升学校的学位。

　　南方日报记者 马立敏

编辑： 罗予岐

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