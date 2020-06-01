广东加强困境儿童保护，学校等需签订强制报告责任书

近年来，广东密集出台一系列事关儿童切身利益的政策措施，实施一批民生实事，推动儿童关爱保护工作走向体系化、专业化，努力让全省1.7万余名孤儿、9万余名困境儿童（含事实无人抚养儿童）、近16万名农村留守儿童健康成长。

孤儿基本生活最低养育标准逐年提高，事实无人抚养儿童全面提高保障标准；儿童主任、儿童督导员实现乡村、社区全覆盖，未成年人救助保护机构逐步覆盖县区；推进农村留守儿童和困境儿童监护责任落实，学校、幼儿园、医疗机构、村（居）委会等强制报告主体全部签订强制报告责任书……

近年来，广东密集出台一系列事关儿童切身利益的政策措施，实施一批民生实事，推动儿童关爱保护工作走向体系化、专业化，努力让全省1.7万余名孤儿、9万余名困境儿童（含事实无人抚养儿童）、近16万名农村留守儿童健康成长。

全省儿童福利机构“零疫情”

儿童福利机构是人员密集场所，服务的儿童属于新冠病毒的易感人群，是疫情防控的重点保护对象。疫情发生以来，广东省民政厅及时下发疫情防控指南等文件，加强对儿童福利机构的严格管理。

各地通过落实落细全员排查监测、全面封闭管理、严格分区隔离、全时轮班值守、全力严防严控等措施，确保全省儿童福利机构“零疫情”。

广东采取多种措施，切实保障因疫情影响造成监护缺失儿童的权益，确保其生活兜底保障到位、安置照料到位。各级民政部门依托乡镇儿童督导员、村（居）儿童主任，并发动社会工作者、志愿者等力量，针对困境儿童开展专项排查工作。开通“护童之声”困境儿童服务热线，24小时全天候接听来电，及时发现并处置困境儿童求助。

各级民政部门、儿童福利机构、未保机构主动作为，联合有关部门，分类做好临时照料服务，并做好基本生活保障、困境儿童监护救助、医疗救助等分类救助。

孤弃、事实无人抚养儿童应养尽养

今年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，孤弃、留守、困境儿童是脱贫攻坚需要重点关注的对象。广东民政系统根据相关部署要求，从生活、教育、医疗等方面，扎实做好孤弃儿童、事实无人抚养儿童的保障工作。

在孤儿保障方面，2020年全省集中供养和散居孤儿基本生活最低养育标准分别提高到每人每月1820元、1110元。全省事实无人抚养儿童基本生活保障标准，提高至当地散居孤儿基本生活养育标准。截至目前，共向2万多名事实无人抚养儿童发放帮扶资金。

2019年，广东首次组织实施“福彩圆梦孤儿助学工程”，对全省在读中专、大专、本科和硕士研究生的2300多名孤儿给予每人每年1万元助学金。

同时，切实保障孤残儿童医疗康复权益，积极开展“孤儿医疗康复明天计划”。目前，广东“明天计划”进一步降低报销门槛，放宽定点医院限制，救助对象拓展到散居孤儿，项目由手术治疗拓展到非手术治疗、体检、康复。2019年，拨付部省两级福彩公益金1513万元，兜底孤儿体检、医疗和康复费用，得到帮扶孤残儿童达6000余人次。

2019年11月，鹤山市未成年人救助保护中心社工，以及儿童督导员、儿童主任等开展困境儿童入户摸排。 2019年11月，鹤山市未成年人救助保护中心社工，以及儿童督导员、儿童主任等开展困境儿童入户摸排。

加强救助保护部门协作

广东建立省级农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作联席会议制度，民政、教育、公安、司法等27个联席会议成员单位加强协作，共同做好农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

今年，广东省民政厅联合有关单位，先后部署开展智力残疾和精神残疾女童关爱帮扶、困境儿童合力监护相伴成长专项行动、民政领域困境儿童监护问题专项整治、百家社会组织走近农村留守和困境儿童“牵手行动”等，摸排各地存在监护、健康、生活、就学就医等困难的困境儿童，集中解决农村留守儿童和困境儿童家庭监护不落实等问题，确保困境儿童得到有效救助保护。

各地还通过“护童之声”困境儿童服务热线、12349民政热线、共青团12355青少年热线电话，以及政府网络留言，接收未成年人求助信息，并将有关情况转介对应职能部门，由相关职能部门根据求助信息开展救助工作。

今年1月，农村留守和困境儿童信息预登记上线“粤省事”微信小程序，业务端口首次向社会公开，将更及时、更有效地掌握农村留守和困境儿童情况，便于开展精准帮扶。

今年2月，广州市番禺区首例新冠肺炎治愈出院的未成年人来到番禺区未成年人救助保护中心接受临时监护。中心安排驻点医务人员为小龙（化名）检查身体情况。今年2月，广州市番禺区首例新冠肺炎治愈出院的未成年人来到番禺区未成年人救助保护中心接受临时监护。中心安排驻点医务人员为小龙（化名）检查身体情况。

织密县、乡镇、村居三级关爱服务网

广东持续推进县、乡镇、村居三级关爱服务网络建设，不断夯实儿童福利和未成年人保护力量。

未成年人救助保护机构和儿童福利机构是儿童福利领域开展工作的两大阵地。广东持续加强未成年人救助保护机构建设，2019年全省未成年人救助保护机构达100家，比2018年增长78.5%，县区覆盖率达69%。

在提升儿童福利机构管理服务水平方面，自2017年起，实施广东省儿童福利机构养治教康设施设备建设“苗圃计划”，至今累计投入近1亿元，推动各地儿童福利机构基本配齐医疗、康复、教育设备，为孤残儿童健康成长创造良好的环境。

困境儿童遇到难题，可寻求就近的村（居）儿童主任、乡镇（街道）儿童督导员帮助。目前，广东全省共配备乡镇（街道）儿童督导员1600多名，村（居）儿童主任2.5万多名，基层儿童工作队伍实现全省全覆盖。

依托广东社工“双百计划”，借助社工覆盖面广、深入村居、直接面向基层的优势，将农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障列为社工站重点工作，全省407个乡镇（街道）社工站、1700多名社工从社区、学校、家庭、个人等多层面、多维度开展专业化服务。

同时，广泛动员社会力量参与儿童关爱保护。持续开展百家社会组织走近农村留守和困境儿童“牵手行动”，动员200多家社会组织深入全省15个经济欠发达地市开展帮扶，截至目前，投入帮扶资金760多万元，直接惠及1.5万多名儿童。实施“雨露计划”，招募广州地区在校大学生作为关爱员，对9000多名儿童实施入户调查关爱服务。

南方日报记者 汪祥波