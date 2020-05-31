深圳幼儿园秋季招生6月13日开始，可多方式录取

幼儿园招生实行免试入园，除健康检查外，不得对儿童和家长进行任何形式的考试或测查。

根据深圳市教育局27日发布的《关于做好2020年秋季学期全市幼儿园招生工作的通知》，2020年秋季学期，全市幼儿园集中招生时间为6月13日—7月20日。其中，公办幼儿园为6月13日—7月10日，民办幼儿园为6月13日—7月20日。

全市幼儿园应面向本园所在小区或社区的适龄儿童招生，小区配套幼儿园优先录取本小区符合条件的适龄儿童。有空余学位的幼儿园，可以向周边社区招生。平时如有缺额，可随时补招。

幼儿园招生实行免试入园，除健康检查外，不得对儿童和家长进行任何形式的考试或测查。

而在具体的录取上行，《通知》规定，报名材料核验合格的人数低于招生计划时，幼儿园应全部录取；报名材料核验合格的人数超过招生计划时，幼儿园可参照深圳义务教育阶段小学一年级新生招生相关政策，采用积分排序录取的方式，也可采用分类排序、分类抽签、摇号录取等方式，不得采用先到先得等其他录取方式。

一起来看看《通知》具体内容吧！

【招生对象】

2020年秋季学期，幼儿园小班的招生对象为2017年8月31日（含8月31日）前出生的儿童，中班和大班插班生年龄下限依次前移一年。

经所在区教育行政部门批准（市教育局直属幼儿园报市教育局批准），有条件的幼儿园可以开设小小班，招收2－3周岁儿童。幼儿园不得举办任何形式的亲子班。

除符合年龄要求外，报名儿童还需符合如下条件：

（一）持有儿童本人居民身份证（通行证或护照等）、出生证明和预防接种证明；

（二）持有儿童所在家庭户口簿，其父母（或监护人，下同）至少一方具有深圳户籍或持有具有使用功能的深圳经济特区居住证。报读公办幼儿园的，父母至少一方具有深圳户籍或持有具有使用功能的深圳经济特区居住证，且在深圳居住满1年、连续参加社会保险（养老保险和医疗保险）满1年；

（三）儿童所在家庭住址与所申报幼儿园须在同一个社区（或小区），并持有家庭居住证明材料（下列材料中的任一项）：

1．由深圳市不动产登记管理部门出具的本社区（或小区）住宅用途的不动产权证书或有效购房合同；

2．现居住地街道办事处房屋租赁管理部门登记备案的本社区（或小区）住宅用途《房屋租赁凭证》；

3．在住房建设部门登记备案的本社区（或小区）政策性住房的《购房合同》或《租赁合同》；

4．本社区（或小区）其他住房的有效证明材料。

对享受优惠政策的烈士、现役军人、消防救援、公安英模和因公牺牲伤残警察的适龄子女实行教育优待政策，报名时需持有相关政策证明材料。

享受优惠政策的高层次人才适龄子女入园执行深圳市委组织部等15个部门《关于印发＜深圳市高层次人才“一站式”服务暂行办法＞和＜深圳市高层次人才“一站式”服务业务指南＞的通知》（深组通〔2013〕105号）等文件相关规定。

【招生程序】

（一）接受报名。

提倡幼儿园采用多种报名方式，儿童父母（或监护人）可通过幼儿园网站、微信公众号或至幼儿园领取报名表。为儿童家长提供的报名时间应不少于两周。

在报名时间内，幼儿园不得以任何理由拒绝所在居住区或社区适龄儿童的报名申请。

（二）准备材料。

提交报名申请后，儿童家长（或监护人）应按本通知和幼儿园招生简章的要求，准备相关报名材料。

（三）材料核验。

幼儿园应合理安排材料核验的时间，尽量分散核验。核验报名材料原件，留存复印件。报名材料需经至少两人同时核验并签字确认。

（四）录取规则。

报名材料核验合格的人数低于招生计划时，幼儿园应全部录取；报名材料核验合格的人数超过招生计划时，幼儿园可参照我市义务教育阶段小学一年级新生招生相关政策，采用积分排序录取的方式，也可采用分类排序、分类抽签、摇号录取等方式，不得采用先到先得等其他录取方式。

相关材料核验后，享受优惠政策人员的适龄子女应直接录取。

（五）公布结果。

招生结束前，幼儿园应在本园公示栏公布录取结果，其中公办幼儿园的公布时间不晚于7月10日，民办幼儿园不晚于7月20日。幼儿园应以短信、电话等方式告知家长是否录取。未被录取的儿童，家长有疑问的，幼儿园应当予以解释说明。

（六）健康检查。

新生入园前，儿童父母（或监护人）应带儿童到合法的医疗机构进行健康检查，合格者方可入园。

（七）登记入园。

新生入园时，父母（或监护人）应填写《深圳市幼儿园在园儿童基本信息采集表》，幼儿园应在9月10日前将新生基本信息录入“深圳市学前教育信息管理系统”，并按卫生保健部门的要求建立新生健康档案。

【招生要求】

深圳市教育局要求，集中招生开始前一周，幼儿园应通过本园门户网站、公示栏和社区宣传栏等途径公布本园招生简章，通过咨询电话或安排专职招生咨询人员，向儿童家长提供咨询服务。

该局要求，各区（新区）教育行政部门要完善招生监督和问责机制，及时严肃查处幼儿园招生中出现的各类违纪违规行为，保证招生工作公开、公平、公正。各区要将幼儿园招生工作情况与日常管理积分制、民办幼儿园年度检查、普惠性幼儿园管理、奖励资助及评优评先等工作相结合，规范幼儿园招生工作。

幼儿园应严格执行国家、广东省和市政府有关规定，不得收取报名费、学位费（占位费）、赞助费等任何费用，不得跨学期预收保教费。

幼儿园提前录取、不按本通知录取规则录取或招收亲子班的，由主管教育行政部门责令其限期整改，并予以通报批评；幼儿园招生期间违规收取费用的，由主管教育行政部门责令其退还相关费用，情节严重的，由主管教育行政部门联合市场监管部门依法处理。

了解《通知》全文，可登录深圳市教育局官网查看。

记者 孙颖