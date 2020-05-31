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广东发文推进大学生“双创”：鼓励科技园免费向毕业生开放

2020-05-31 08:54 来源：南方日报
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    近日，广东省教育厅等6部门印发了《关于推进2020年广东省大学生创业工作的若干政策措施》（下称《措施》），明确将采取强化大学生创新创业教育、加大大学生创业扶持力度、加强大学生创业指导服务等多项措施，助推广东高校毕业生创业。

    《措施》明确，要强化大学生创新创业教育，鼓励高校自主编写创新创业高水平教材；允许学生通过学科竞赛、科学研究、发明创造、技术开发、发明专利、社会实践、发表论文等方式获取学分。允许学生边工边读，允许休学创业，简化复学手续，为学生离校创业提供便利，允许学生将优秀创新创业项目申请为毕业设计（论文）。

    要健全创新创业孵化平台，实施“一校一基地”项目，鼓励和支持各高校通过校企合作等方式，加快建设大学生创新创业园、创业孵化基地。鼓励现有的国家级省级大学科技园，在疫情期间安排至少500平米物理空间或者50个创业工位，免费向高校毕业生开放不少于1年，降低创业成本。

    要落实各类创业资助政策，在校及毕业5年内高校毕业生成功创办初创企业且正常经营半年以上，同时符合资助条件的，可按规定申请一次性创业资助，资助金额为1万元；在校及毕业5年内高校毕业生创办初创企业并租用经营场地可申请租金补贴；被省级人力资源和社会保障部门评定为省级优秀创业项目的，可按规定享受5万-20万元资助。

    《措施》还要求，依托广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台，为大学生及时发布相关政策文件与政策解读。举办“珠江天使杯”“众创杯”“创青春”“挑战杯”“创客广东”等创新创业大赛活动，营造良好创新创业氛围，激发大学生创新创业热情。

    南方日报记者 钟哲

编辑： 罗予岐

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