广州今年高校毕业33.5万人，创业最高获30万担保贷款

高校毕业生两年内在广州落地的，还可以申请最高20万元优秀的创业项目资助

今年广州高校应届毕业生就业形势如何？5月29日， 广州市第115场疫情防控复工复产新闻通气会（稳就业保就业专场）上，广州市人社局副局长李明华进行了解答。

“今年广州地区高校应届毕业生，我们有相关统计是33.5万人，占全省的55%，同比增加3.1万。”李明华说。“广州市已经出台了促进高校生毕业生就业的措施，从增加岗位或渠道优化服务等8个方面，提出了29项具体的措施，部门联动来推动高校毕业生就业工作。”

广州多项高校应届毕业就业政策“提标扩面”，求职创业补贴标准提高到每人3000元，鼓励用人单位开展就业见习活动，给予就业见习补贴，实施“三支一扶”计划，提供基层的公共和公益性岗位。

“从3月1日开始广州举办‘阳光就业’线上招聘会，截至5月22日，已经提供就业岗位大概是2.74万个。”李明华说，“联动广州地区高校开展了多场专场网络视频招聘会，精准发布就业岗位信息，打造服务高校毕业生的一站式的一网一平台，全面实现一站式全流程的网站。高校毕业生回校晚，但可以在线上获得就业服务以及岗位信息。”

此外，广州的就业创业驿站深入校园，进行政策宣传，开展在线的生涯规划和就业创业指导创业咨询。李明华介绍，“我们已经开设了4场线上的就业创业的指导直播课，目标是要开足65场。”

另一方面，广州通过“赢在广州”大赛品牌培育优秀的大学生创业项目，对符合条件的高校毕业生，给予最高30万元的个人创业担保贷款。合伙经营或者创办企业可以按照每人最高30万元，贷款总额最高300万元，实行捆绑式贷款。

“创业还可以申领一次性的创业资助、社保补贴、租金补贴、带动就业补贴等。参加“赢在广州”的大学生创业大赛获奖的，除了获得创业的扶持资金，还有各类的创业资源的对接机会之外，两年内在广州落地的，还可以申请最高20万元优秀的创业项目资助。”李明华说。

南方日报记者 郑慧梓