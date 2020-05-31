品牌的力量|集团化办学筹备新校，助力东莞教育扩容攻坚

集团化办学实现“以强培新”“以强出强”，完成一次优质教育的跃升。

受疫情影响，松山湖北区学校工程进度一直以来备受瞩目。复工后，学校施工正全力以赴赶工期，力保如期交付使用。近日北区学校筹备组再次面向公众回应，学校将于8月中旬交付使用，9月1日正常开学。东莞教育扩容攻坚疫情期间不停步，同时学校教师线上“云培训”也有条不紊地开展，做到“停课不停训”。

对新学校建设的关注，是对更多公办优质教育资源的期盼。今年年初拉开东莞教育千日攻坚序幕，按照计划至2025年，东莞将推动新建、改扩建229所公办中小学，增加学位约34万个。

在加大学位供给的同时，推动学校高起点、高水平、高质量发展，满足公众对优质教育的期待，是学校建设的初心。“现在土地资源那么紧缺，每办一所学校就要成名一所。”东莞市教育局局长梁凤鸣说，希望新办的学校通过优质的学校的对接，提高学校办学起点。

着眼松山湖北区学校，筹建伊始学校就孕育于与松山湖实验小学组建的教育集团之内，新校校长也由东莞市首批品牌学校松山湖实验小学校长冯正华兼任。两校之间血脉相连，在品牌辐射带动下，正通过集团化办学实现“以强培新”“以强出强”，完成一次优质教育的跃升。

品牌辐射带动优质办学

创办于2010年，松山湖实验小学走过10年办学之路，逐渐形成了“无痕教育”办学特色，去年正式被认定为东莞市首批品牌学校。

何为“无痕教育”？简而言之就是主张用孩子们容易接纳的形式开展教育教学工作，让学生在潜移默化中获得知识、形成能力。学校认为，无痕教育不仅是一种教育方式，更是一种教育思想，和对教育本原和教育本真追求。

在松湖实小，老师们养成了“无痕教育”六大习惯，即语言激励无痕，心灵感召无痕，教学引领无痕，行为示范无痕，管理自律无痕，环境熏陶无痕——这也被视为学校及集团最宝贵的财富。作为教育集团内部的两所学校，北区学校与松湖实小最为突出的共性也正是对无痕教育理念的一脉相承。

“在无痕教育的根之上，生出的个性化特质的教育。”校长冯正华接受记者采访时表示，教育集团内部学校“同根不同质”，其特质是多元的。

各美其美，美美与共。依托现代信息技术，积极构建智慧课堂，松山湖实验小学逐渐形成“无痕+”智慧的个性化标签，而作为松山湖未来学校教育集团的成员校，松山湖北区学校以“无痕+”未来彰显特色。集团内部另外两所学校——松山湖横沥实验学校和大岭山第三小学办学特色则分别为“无痕+”善为、“无痕+”本色，都基于其所在区域文化提炼生成。

据介绍，今后教育集团内部将坚持文化共识、共创和共生，为协调集团各成员校的日常管理工作，“无痕管理委员会”被设立为集团管理机构，成员校将各设“一院两会四中心”，包括松山湖教师成长书院、学术和道德委员会、督导评价委员会、课程教学研究中心、学生发展中心、办公后勤服务中心、心理教育和家长发展中心。通过师资培训共享、课程资源共享、基地资源共享等，畅通校际交流，实现成员校之间互动互惠，发展共赢。

“以强培新”孕育松山湖北区学校

东莞不断加大集团化办学的推进力度，自2018年起，多个教育集团在东莞相继成立。按照部署，到2020年东莞全市将组建教育集团30个以上，初步形成集团化办学体制机制。

集团化办学过程中，许多相对薄弱的成员学校通过引入龙头学校先进的办学理念和优质教育资源提高了自身办学质量和社会口碑。相对于“以强扶弱”，在松山湖实验小学与松山湖北区学校之间，新建学校过程中更多的是一种“以强培新”“以强出强”的联系。

实行小班额精细化教学，构建学生学习管理闭环，打造充满未来感校园空间，以雄厚的师资团队启幕学校办学……作为松山湖首个九年一贯制的学校，松山湖北区学校定位为现代化高端学校。

疫情期间，教育扩容攻坚疫情期间不停步，学校施工也全力以赴赶工期，力保今年秋季如期交付使用。同时学校教师线上“云培训”也有条不紊地开展，做到“停课不停训”。冯正华介绍，学校建成后，将为学生提供个性化学习而建的空间，通过精准化教学、系统化的评价、完善的课程体系，帮助学生全面发展，取得良好的学业成绩同时做好生涯规划教育。

作为松山湖首个九年一贯制的学校，松山湖北区学校的小学、初中施行一体化教育，小学毕业后学生可直升本校初中。为避免小学和初中“两张皮”的问题，组织结构方面，全校按年级划分，一至九年级分级部进行管理，如六、七年级划为同一级部，能使“小升初”教育教学自然过渡衔接。同时，通过大学科组垂直统筹，小学、初中在学科教研和专业发展等方面更具优势；统筹规划的九年一贯制课程，亦使教育教学更具连贯性。

学校顶层设计按照学生学习管理闭环来展开：从帮助学生学会学习和激发心理动力入手，构建课程资源体系，基于大数据精准评价，搭建自主学习的资源平台，开设选课走班制课堂，倡导多元个性化学习方式，设计多样化学习空间平台，实施包班导师制“一对一”呵护成长。

“数据精准才能走向个性化。”冯正华认为，一所学校开展个性化教学难以执行，正是由于教师应对处理庞大的数据。值得一提的是，学校大数据评价平台研发已近3年，并将于今年6月底全面完结。基于松山湖实验小学进行了10年的智慧课堂教学探索经验，在大数据技术的支撑下，北区学校将为每位学生构建个性化成长档案，为学生个体成长提供过程性的、常态化的数据内容，落地实施后将直接影响教育教学方式的改变。

集团化办学促进教育优质跃升

在集团化办学中孕育而生,松山湖北区学校高品质教育令人期待。值得一提的是，从各校在此教育集团中的定位来看，松山湖北区学校未来还将“后来居上”成为本集团内的龙头学校。一所尚在“襁褓”的新学校将来何以堪任核心校？

学校虽新队伍却精锐。从师资团队来看，学校既有专家型校长掌舵，也有来自全国各地的名师骨干支撑，还有从一万多名应聘者中脱颖而出的教坛新秀。作为松山湖北区学校首任校长，冯正华是东莞市名校长工作室主持人、南粤优秀教育工作者，本人就历经松山湖多所学校创建工作，涉猎小学、初中、高中各学段学校建设，如今兼任松山湖实验小学与松山湖北区学校校长，也成为北区学校高起点办学提供了强大支持。

而新学校在教育集团中也被认为独具优势。集团化办学利于打通校际之间的交流，形成合力开展研究。但落到实践环节，老学校常被认为阻力更大，多年研究成果更容易在新学校中落地见效。“北区学校作为新学校人才聚集，有干事业的热情冲劲，执行起来更加容易，可以把最优秀、最前沿的研究成果马上落实。”冯正华认为，学校自我进化的过程，需要一个新的场所来实践完善，实践论证后再通过经验输出进行辐射带动。北区学校正是这一进化过程中的关键角色。

与此同时，学校虽然尚未启用，各项准备工作早已就绪。以未来教育要求为指引，结合多年来的办学经验，学校经过3年完成了顶层设计。今年9月开学的北区学校早在去年就开始提前储备人才，完成了第一批教师招聘。组织百余名教师开展培训和课程项目的研发，通过每周4场教研活动，经过一年时间才打磨形成了如今的课程体系。

青出于蓝而胜于蓝，是对松山湖北区学校的期许，也是学校办学的信心。在血脉相连的两校之间，一场优质跃升、成长互促的良性循环，值得我们共同期待。

来源：“教育莞家”南方号