广州中考体育考试评分标准出炉！

100米游泳考试不限泳姿

5月28日，广州市招考办发布《2020年广州市中考体育考试考生指引》和《2020年广州市初中毕业生学业考试体育考试项目规则与评分标准》，明确6月13日开考的广州中考体育考试相关事项。

100米游泳考试不限泳姿

今年广州中考体育评分标准如何？请看下图：

项目规则方面，800米跑（女），1000米跑（男）要求站立式起跑，可穿平底胶鞋或赤脚跑步（不准穿钉鞋）。电子计时，监考发令员发出“各就位”的口令后，打响发令枪；其他按田径规则执行。

100米游泳考试不限泳姿，考生可用任何泳姿游完全程。考生在泳池出发端水中出发，出发前保持身体触壁并处于静止状态，听到“出发”口令后蹬离池壁开始游进。考生须保持连续游进，途中不得停顿、原地踩水、扒扶池壁或水线。转身时允许身体任何部位在水上或水下触及池壁，用脚蹬离池壁继续游进，转身动作须连贯，不得停顿。游至终点时，身体任一部位触及池壁即为完成考试。考试中出现以下四种犯规情况之一，成绩无效：游进和转身时身体任一部分触及池底；游进和转身时扒扶池壁或水线；游进中途停顿；越过水线或妨碍他人。

投掷实心球要求在投掷区划一条白线为起掷线，考生站在起掷线后每人投掷二次，取其中最远一次成绩。投掷前，原地两脚前后或左右开立，身体正对投掷方向。双手举球至头上方稍后仰，双肩与投掷线平行，原地用力把球投向前方。球出手的同时后脚可向前迈出一步，或前后脚腾空交叉换步。整个动作过程不能侧向、踩线或过线投掷。

推铅球要求在投掷圈内，原地或滑步推均可，用单手从肩上推出。不得将铅球移至肩下或后抛掷。球出手后，脚不得踏在圈线（或抵践板口）上，身体各部位不得触圈外地面。每人推二次，取其中最远一次的成绩。

三级蛙跳要求两脚自然平行开立在起跳线后，脚尖不得踩线，原地两脚同时起跳同时落地，连续跳三次。中途凡手撑地、坐地、脚掌向前滑动、离地及出现动作故意停顿均作失败。每人跳二次，取其中最远一次的成绩。

立定跳远要求两脚自然平行开立站在起跳线后，脚尖不得踩线，原地两脚同时起跳，两脚不得离地后再做起跳动作。每人跳二次，取其中最远一次的成绩。

一分钟跳绳要求每人计算一分钟跳绳的次数。每一次摇绳须经过头、脚一次，方向一致，只可单摇，单脚或双脚跳均可。预备状态时，考生手握跳绳手把，手腕应保持静止。监考员发出“预备—开始”的口令，同时开始计时。每人可测试二次，取成绩最好的一次。

5月30日起每天在“穗康”进行健康监测登记

《2020年广州市中考体育考试考生指引》指出穗康登记要连续。 5月30日起，广州初中学校应届生每天通过“穗康”微信小程序的学生健康卡，返穗生、往届生等社会考生每天通过“穗康”微信小程序的健康自查上报功能进行健康监测登记。未注册“穗康码”的考生不予打印准考证。

考生要如实填写《2020年广州市初中毕业生学业考试体育考试个人健康卡及安全考试承诺书》，于考试当天交考点工作人员。

考前14天内出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等疑似症状，应立即报告学校或区招考办，及时就医排查。有疑似症状，5月30日后从境外或中高风险地区返穗，或“穗康码”红码的考生须提供考前7天内核酸检测阴性证明，方可参加考试。

同时，防疫用品要准备齐。携带身份证、准考证、承诺书、2个备用口罩、存放口罩的带标记塑料袋、遮阳帽伞、备用衣服以及适量的饮用水和食物，提前半小时赴考点报到。

考场安全防疫方面，到达考点后，佩戴口罩，检测体温，核查准考证、身份证和承诺书，手部消毒，有序入场；考试前摘下口罩并妥善保管，待考试结束、呼吸平稳后方可戴上口罩；参加一分钟跳绳、推铅球、投掷实心球项目的考生，每次接触考试用品前须进行手部消毒。每组考试结束后，考务人员对跳绳手柄及绳芯、铅球、实心球、成绩签字笔等物品进行擦拭消毒，做到“一人一用一消毒”；服从和配合考点疫情防控管理，不扎堆、不拥堵、不聚集、不嬉笑打闹，与他人保持合理间距。

广州市招考办提醒考生要科学备考。考前一周不应加量训练，保证身体有恢复的过程。参加各种活动都要格外注意安全，避免受伤和感冒。考试当天应以易消化的高热量食物为主，不宜空腹、过饱或过饥参加考试。考试前不要大量喝水，可在考试前后象征性地喝一口水，润润喉，放松心情。

南方日报记者 马立敏