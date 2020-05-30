教育部：2020年上半年大学英语四六级考试延期举行

全国大学英语四、六级考试延期并分两次举行，考试日期分别为7月11日和9月19日

南方网讯（记者/翁子盈）据教育部新闻办官方微博消息，教育部考试中心29日发布关于2020年上半年全国大学英语四、六级考试延期举行的公告。公告称，原定于2020年6月13日举行的全国大学英语四、六级考试延期并分两次举行，考试日期分别为7月11日和9月19日。

各高校可以根据复学复课实际情况及当地卫生防疫要求向省级考试机构提出考试申请，经批准后，组织一次或者两次考试。同一考生同一级别只能选择参加一次考试。具体报名时间以各省级考试机构公布为准。