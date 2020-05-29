省教育厅开展网络招聘助力高校毕业生就业

广东省2020届高校毕业生21地市区域系列大型公益网络招聘活动为期一个月。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）6月1日，省教育厅将会同21个地市相关高校，联合智联招聘和前程无忧举办“广东省2020届高校毕业生21地市区域系列大型公益网络招聘活动”。活动依托广东省大学生就业创业智慧服务平台（http://job.gd.gov.cn）开展，活动时间为期一个月（2020年6月1日至6月30日）。

本次招聘活动，一是积极发挥政府职能作用，搭建供需双选平台，在全省21个地市同步开展系列招聘活动，实现我省网络招聘活动区域全覆盖。二是进一步加大挖潜力度，广泛发动各地市用人单位到平台注册发布岗位（用工需求），助力我省企业更好地“复产复工”，促进高校毕业生稳就业工作。三是将进一步加大审核力度，对注册企业真实性和岗位合法性进行严格审核把关，切实保障学生的就业权益，为毕业生营造安全良好的就业环境。四是进一步提升岗位供需匹配度，平台将根据毕业生提交的求职需求和用人单位的用工需求进行精准匹配推送职位给全省高校毕业生，实现精准就业。

据悉，该平台同步正在开展的招聘活动还有“广东省2020届高校毕业生系列供需见面活动”“木棉花暖”“面向湖北高校毕业生及外省湖北籍毕业生”“聚力引才 启程未来”“助力圆梦”等大型公益网络招聘专场，同时开展200余场“组团式”校园网络招聘专场，全天候、全流程、一站式线上招聘，助力我省高校毕业生顺利就业。

承办高校见下表：