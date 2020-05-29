深圳高考英语听说考试5月30日开考，这些变化要注意

深圳高考英语听说考试将于5月30日至31日开考

27日从深圳市招考办获悉，根据广东省招生委员会的部署，深圳高考英语听说考试将于5月30日至31日开考。深圳有4.1万名普通高中考生参加此次考试，全市在10个区共设42个考点。目前各考点考前准备工作就绪。

英语听说考试是普通高考英语科目的重要组成部分，考试的时间约30分钟，采用计算机辅助考试，英语听说考试的卷面分数（满分60分）×0.25并四舍五入取整后，与今年普通高考笔试成绩相加得到高考英语科成绩。

市招考办介绍，受新冠肺炎的影响，省教育考试院对英语听说考试的考务安排做了以下调整：

1、减少每一时段考试场次

每一考试时段（半天）考试场次由6场调减为5场，为设备消毒预留足够时间，同时减少每一时段候考人数。

2、调整考生入场时间

考生入场时间由考前30分钟提前到考前45分钟，规模较大考点可提前至考前60分钟，预留足够时间用于考生体温和违禁物品检测。

3、身体异常考生安排

对考前14天内及考试期间出现发热、干咳等身体异常情况考生，须进行防疫评估。

4、 适当增加候考室和备考室数量

尽量减少不同中学考生交叉编排和候考，确保参加候考和备考的考生之间间距能达到1米及以上。

5、加强考生和工作人员健康监测

学校对考生、考试工作人员进行考前14天日常体温检测和健康监测。未注册“粤康码”的考生不允许打印准考证。

市招考办还介绍，考前，全市42个考点均对英语听说考试的服务器、交换机、考生端计算机等硬件设备和组考工作进行了一次拉网式的全面检查，做好考场的各方面消毒工作，为考生提供一个安全整洁的考试环境。同时，各考点增加一名副主考协助主考负责涉及疫情的常规工作和突发事件处置工作。

考试期间，省教育考试院、市教育局、市招考办、区教育行政部门等相关单位人员将组成四级考试巡查小组，到各考点进行巡考；网上巡考员将在市教育考试指挥中心巡视，巡查全市英语听说考试情况，随时准备处置各类突发事件。

【市招考办给出考生的温馨提示】：

1.考点于5月29日16时-17时30分向考生开放，考生可根据准考证上的考点名称提前到考点熟悉赴考路线，测算出赴考所需时间以及最佳赴考路线和交通工具。

2.考生须凭准考证、身份证进入考试场所（含候考室、备考室和考场，下同）,赴考前细致检查两证是否准备齐全。

3.每天考试分上午、下午两个时段。上午时段的所有考生必须于8时进入候考室，下午时段的所有考生必须于14时进入候考室。每个时段开考前15分钟，禁止迟到考生进入考试场所。

4.考生须在指定的候考室候考，不准随便进出，不得与已考考生接触，否则按考试违纪处理。

5.考生进入候考室时，要配合监考员使用金属探测仪检查是否携带违禁物品。考生可携带钢笔或铅笔，严禁携带无线通讯工具、电子存储记忆录放设备以及学习资料等物品进入考试场所。

特别提醒:根据《国家教育考试违规处理办法》（教育部第33号令），考生携带具有发送或者接受信息功能的设备，无论使用与否，将被取消各科考试成绩。

6.考生进入备考室时，监考员将使用指纹验证设备对考生身份信息进行比对。

7.考生要正确佩戴耳机，耳机话筒距嘴最合适的距离是保持在2cm左右，距离不能太近（小于1cm）,也不能太远（大于5cm），话筒略低于嘴巴，以避免对着麦克风呼吸；不能随意用手触摸麦克风，以免录入噪音；在开始录音提示后才进行答题，不要抢答，以免录音不全而影响评分。

8.开始后，考生不能使用键盘和鼠标，避免死机或退出考试系统。如考生擅自关闭计算机、拔掉网线、拔掉电源，造成停机、数据不能传输，将取消考生英语听说考试资格。

9.考生输入考号后如遇未能进入“等待考试”状态、考试过程中计算机出现死机或不能录音等故障问题，须举手询问，待监考员和系统管理员处理。涉及试题内容的疑问，考生不得向监考员询问。

10.答题结束后，考生须待监考员回收草稿纸、发出离场指令后，跟随考务员按指定路线离开考场，不得在考试场所附近逗留或交谈。

11.考试期间天气复杂多变，可能出现降温、降雨等天气，请考生密切关注天气变化，如遇降温或降雨等天气，提前做好准备工作，做好安全防范措施，注意赴考安全。

南方日报记者：孙颖