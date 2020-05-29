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广州美院佛山校区落户禅城，将开设这些特色专业

2020-05-29 08:34 来源：南方网
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　　5月27日，广东省教育厅、佛山市人民政府、广州美术学院、佛山市禅城区人民政府签署共建广州美术学院佛山校区协议。到2024年，广州美术学院佛山校区本科生培养规模不少于800人，硕士研生培养规模不少于300人，总计不少于1100人。首期校园未来办学规模逐步扩大至2500人。

　　当天，在广东省教育厅厅长景李虎、佛山市委书记鲁毅的见证下，省教育厅副厅长那佳、佛山市副市长许国、广州美术学院院长李劲堃、禅城区区长孔海文代表各方签署共建协议。

　　根据协议，四方将面向区域经济发展和佛山市产业转型升级需求，引领艺术与科技融合发展新趋势，在佛山市建设广州美术学院佛山校区，聚焦国际化创新型高层次艺术人才培养，共同打造特色鲜明、国标一流的高水平高等艺术教育示范校区，把佛山校区建设成新时代艺术人才培养中心、粵港澳文化创新集聚地、社会转型升级驱动器，为粤港澳大湾区、佛山城市经济社会高质量发展提供新动能。

　　未来，广州美术学院佛山校区将在艺术遗产保护与修复、陶瓷艺术和设计学科领域，根据国家专业目录开设佛山校区相应的本科生、研究生专业。顺应跨学科、跨专业的创新人才培养趋势，打破专业壁垒加强学科与专业之间的交叉与融合，面向粤港澳大湾区国家发展战略、面向佛山市产业升级需求、面向艺术与科技融合发展新趋势，创新工作室制教学组织方式，建设艺术遗产保护与修复、陶瓷艺术、公共艺术、数字雕塑、城市创新、智慧家居、虚拟仿真、交互与服务设计、智能出行、数字媒体等工作室，逐步形成科教融合、产教融合、特色鲜明、覆盖多专业的工作室集群。

　　同时，广州美术学院佛山校区还将推动佛山优秀传统文化的传承、活化、再生以艺术遗产保护与修复、陶瓷艺术、公共艺术、数字雕塑等工作室集群为依托,建设与粤港澳大湾区、佛山市产业与文化发展深度对接的研究中心和实验室，包括：艺术遗产保护与修复研究中心、陶瓷艺术研究中心、虚拟仿真实验室非遗研培中心等，为科教、产教深度融合提供平台支撑和研究保障，推动佛山优秀传统文化的传承、活化和再生。

　　今后，签约各方还将依托佛山高新区科技产业园，建设国际化开放性艺术与文化创意区，将佛山校区打造成地标性当代文化与城市生活的创新典范，建设新的城市文化核心；以佛山校区为中心辐射周边佛山高新区禅城园，引领促进周边企业转型升级。

　　这是佛山市继引进南方医科大学、广东财经大学、华南师范大学、东北大学、北京科技大学、北京外国语大学等优质高等教育资源，深入贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》和广东省委、省政府“1+1+9”工作部署，实施创新驱动发展又一重要举措和阶段成果。

　　南方日报记者 赵越

编辑： 罗予岐

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