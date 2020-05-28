广东水电学院与长江职院“一帮一”云签约 共享就业创业信息

据了解，此次签约是在落实教育部第二批“一帮一”行动中达成的结对帮扶。

云签约现场

南方网讯 5月27日，广东水利电力职业技术学院对口支援长江工程职业技术学院通过网络视频会议形式完成就业创业工作“一帮一”云签约。

广东水利电力职业技术学院党委副书记、校长江洧签约

根据协议，两校将以稳就业，提高毕业生就业率和就业质量为合作重点，在共享就业岗位信息、共同拓展就业渠道、共同加强就业指导、共用优质教学资源、共同开展创业实践活动、共同提高就业管理水平等六个方面形成紧密合作。

广东水利电力职业技术学院校党委书记黄涛发言

广东水利电力职业技术学院校党委书记黄涛认为，此次“一帮一”行动充分考虑了学校办学类型、就业工作特点和受援高校需求。两校都是以水利电力专业为特色，有着悠久建校历史和相似发展历程，文化底蕴深厚，在很多方面工作可以相互借鉴。

黄涛称，学院将举全校之力，充分调动学校优质资源力量，着力在精准化上下功夫，将工作下沉落实，推动就业创业出实效，不搞花架子，使学生受益，在互动和合作中推动两校各项工作的全面进步。

今年，长江工程职业技术学院有毕业生2808人，与去年基本持平。不过，由于新冠肺炎疫情的影响，毕业生面临着整体岗位需求高企、岗位供应减少，线下招聘暂停，求职时间推迟等多重压力。与此同时，社会失业人员的“回流”也进一步挤压了毕业生的求职空间。

广东水利电力职业技术学院招生就业处副处长王琪称，学院开发了自己的就业平台，有大量优质合作单位在该平台上注册和发布招聘信息。该平台将向长江工程职业技术学院开放，共享就业岗位信息，为长江工程职业技术学院提供免费注册、精准推送招聘信息、应聘面试等服务。两校还将联合举办符合两校毕业生专业特点的空中双选会，邀请优质单位参会，吸引更多用人单位有针对性地提供就业岗位，双方毕业生可在网上与用人单位预约面试、面谈。在拓展就业渠道方面，广东水利电力职业技术学院已联合广州市青年就业创业服务中心和知名招聘平台共同开辟招聘专区，提高毕业生岗位匹配度。

广东省高等学校毕业生就业指导中心主任陈东海致辞

据了解，此次签约是在落实教育部第二批“一帮一”行动中达成的结对帮扶。广东省高等学校毕业生就业指导中心主任陈东海称，广东省教育厅重点加大对湖北籍毕业生的帮扶力度，全力支持毕业生就业创业工作“一帮一”行动。截至目前，广东省两批共有16所高校与湖北高校结对，其中第一批5所，第二批11所。首批高校已共同召开就业工作远程会议，陆续举办联合网上招聘活动，共享岗位信息；第二批高校已完成对接。

撰文/图片：邹长森