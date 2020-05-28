叮咚看两会|“留学生可入学高职高专”，不给特权就是歧视？

难道不给“特权”，就是“歧视”？

5月25日，因为一则“因疫情归国留学生可入学高职高专”的消息，全国政协委员、上海市教委副主任倪闽景被推上舆论的风口浪尖，网络上不乏调侃、嘲讽言论。

中国是全球第一大国际生源国。美国统计显示，2018至2019学年，共计有369548名中国学生在美国就读于本科、研究所、非学位和选择性实践培训项目，连续10年第一。由于境外疫情迟迟得不到有效控制，大量留学生未完成学业便提前回国。针对这种情况，倪委员建议教育部重新制定一个政策来解决这部分学生的需要，恰是政协委员担当的表现。

倪委员建议教育部“重新”制定政策，也是因为此前出台过类似政策。早在1990年，当时的国家教委出台过《关于出国留学生回国学习有关问题的通知》，规定“中途回国要求在国内高等学校继续学习的，经学校进行插班考试后，按自费生接收”，“入一年级者须参加全国高等学校招生统一考试”。但是，这个文件在2004年就废止了。

而按照目前政策，义务教育阶段的留学生归国后，可以按照就近入学的方式解决学习问题；高中阶段的学生可以进入国际课程班继续完成学业；未完成学业的本科阶段留学生，要么选择国家自学考试，要么进入开放大学注册入学，而要进入普通高校只能重新参加统一高考或者成人高考。对于本科阶段留学生来说，现有政策不够通畅，也不符合国际惯例，倪委员的建议正是为了帮助他们。

如果全面看过倪委员的建议，就会发现是个好建议。在他提出的解决方案中，向回国留学生全面开放高职高专学校，也是有条件的，“对于高年级学生可采取降一年级直接入学，未满1年的归国留学生，可以通过高职高专扩招计划，解决继续学习的问题”。同时，也不止是开放高职高专学校，还包括普通高校，但前提是通过插班生考试方可进行试读，1年后成绩正常，才可以转为正式学生。此外，他还提出了建立国外高校学业成绩转换机制、采取先试点再扩大的方式推进此项工作等建议。

整体来看，倪委员的建议照顾到了回国留学生的不同情况，既帮助了他们，又没有给他们特权。而一些留学生认为让他们读高职高专是歧视，实际上透露出的是优越感。如果说有歧视，相反是他们对国内教育特别是高职高专的歧视，自认为在国外接受教育就更优秀。

倪委员的建议是公平的，给不同能力水平的留学生以不同的选择，何错之有！难道不给“特权”，就是“歧视”？

南方日报评论员：丁建庭