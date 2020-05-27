喜迎复学礼物 乡村学生童梦成真

由江门市无限极乐善会出资13.5万元打造的第六所“无限极童梦阅读空间”在新会九子沙小学落成。

南方网讯 “想不到这么久没回去学校，学校为我们准备了大大的惊喜呀!”结束了史上最长的假期，上周，江门市新会区三江镇九子沙小学的学生们重新回归了校园，却惊讶地发现他们原本破旧的图书馆来了个大变身——成为了明亮舒适、拥有多元化阅读书籍的“无限极童梦阅读空间”。

（新会九子沙小学童梦阅读空间改造前后对比图）

在江门市民政局、三江镇人民政府等部门的指导下，由江门市无限极乐善会出资13.5万元，历时两个月打造的第六所“无限极童梦阅读空间”在新会九子沙小学落成。5月26日，新会区教育局副局长梁洪汉、新会区三江镇人民政府李浩军书记和李炎胜副镇长、无限极（中国）有限公司外事经理李小军、江门市无限极乐善会秘书长梁滢斐等领导嘉宾出席了启梦仪式，并为新图书馆“无限极童梦阅读空间”揭牌。

（新会九子沙小学童梦阅读空间揭牌仪式）

在竣工仪式上，新会区三江镇人民政府李炎胜副镇长充分肯定了江门市无限极乐善会为新会九子沙小学打造的“童梦阅读空间”。他表示，2020年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，也是乡村振兴“三年取得重大进展”的决胜之年。其中，促进教育公平、推动城乡义务教育资源均衡发展、努力提升乡村教育事业发展，是助力乡村振兴的重要一环。“无限极童梦阅读空间”项目正是以阅读手段推动江门乡村地区教育发展，实现教育的精准扶贫。

（新会区三江镇人民政府副镇长李炎胜致辞）

九子沙小学校长容传安表示，感谢江门市无限极乐善会为乡村学生复学带来了大礼物——全新现代化的阅读环境，并承诺学校会利用好“无限极童梦阅读空间”，定期组织学生开展图书阅读活动。

（新会区三江镇九子沙小学校长容传安致辞）

江门市无限极乐善会秘书长梁滢斐表示，乐善会一直在关注江门地区的教育发展，自2015年起，每年都为一所乡村学校建立或修缮一间“童梦阅读空间”。未来，乐善会希望将其打造成江门地区乃至全省示范性的教育类品牌公益项目，并把空间设计、书籍类目、阅读推广培训以及后续运营等宝贵经验，通过各平台进行分享。如今，空间建成仅是第一步，乐善会还将定期进行软硬件设施的维护、运作与推动，并在图书更新、志愿服务等多方面继续提供支持。另一方面，乐善会会员志愿者也将与江门市项目基地学校建立合作关系，每年组织开展阅读培训志愿服务等。

（九子沙小学校长向江门市无限极乐善会赠送纪念牌匾）

“童梦阅读空间”的设计延续了安全健康的设计理念和童趣温馨的风格，配置适合小学生的书柜和课桌椅，分为情绪管理、品行发展、经典文学、思维训练、自然科普五个主题，共1200余册中英文儿童读物，设置全新的电子阅览区，让学生在一个舒适的阅读空间里，享受到更多元化的书籍内容。此外，新的图书室还设有投影仪，更加方便老师在此开展阅读课教学。

活动当天，三年级同学率先“尝鲜”，在乐善会会员的带领下，在阅读空间上了一节主题阅读绘本课《妈妈你好吗？》。

阅读绘本课《妈妈你好吗？》

据了解，除了新会九子沙小学外，预计今年六月在台山市白沙镇居正学校也即将落成一间“童梦阅读空间”。至此，包括开平沙塘学校思义校区、新会潭冲小学、林护学校、鹤山宅梧小学和恩平恩城第三小学，项目已经覆盖江门市五邑地区。项目捐赠书籍上万册，受益学生超过10000人次。

据悉，无限极自成立以来，一直积极通过自身力量践行企业社会责任。2011年，为了更好的凝聚社会爱心力量，推动社会的和谐发展，无限极（中国）有限公司在多年热心公益事业的基础上，在江门市民政局注册成立了“江门市无限极乐善会”，专门致力于助弱扶贫、捐资助学等公益行动。历经六年的“童梦阅读空间”项目正是其中的公益缩影，项目致力为江门市乡村学校打造空间格局合理、舒适明亮温馨的阅读环境，捐赠图书，多媒体设备，助力阅读指导课程在乡村小学的可持续推广。