最新最全解读！来看看广东中小学秋季教材选用新变化

《关于2020年中小学教学用书有关事项及秋季目录征订工作的通知》发布。

南方网讯(记者/杨智明)今年秋季，广东省中小学教材使用是否有新变化?近日，广东省教育厅发布《关于2020年中小学教学用书有关事项及秋季目录征订工作的通知》(下称《通知》)，对2020年中小学教学用书选用、征订有关工作作了安排。

据悉，广东省2020年教学用书目录包含中小学国家课程教学用书目录和广东省中小学地方课程教学用书目录两部分。

(资料图 南方日报记者朱洪波摄)

2020年秋季学期开始高一使用新教材

2022年后高中全部使用新教材

据《通知》要求，义务教育国家课程各学科使用《2020年义务教育教学用书目录》公布的教材。

义务教育国家课程教学用书方面，义务教育道德与法治、语文、历史全部使用统编教材，小学科学一、二、三、四年级使用根据2017年印发的课程标准修订的教材，五至六年级仍使用原选用版本教材。小学一二年级英语(一年级起点)教材及配套光盘(录音带)，未按地市教育局规定程序选用的不得征订和供应，没有师资条件开课的学校不得征订。

普通高中国家课程教学用书方面，从2020年秋季学期开始，广东省普通高中一年级使用根据2017年修订的新课程标准编写的新教材，其他年级仍继续使用根据2003年课程标准编写的教材，《2020 年普通高中国家课程教学用书目录(根据2017 年版课程标准修订)》和《2020 年普通高中国家课程教学用书目录(根据2003 年版课程标准编写)》同时并行一个时期，至2022年后全部使用新教材。

特殊教育学校部分教材正组织审定

体育运动学校道德与法治、语文使用国家统编教材

特殊教育学校和体育运动学校教学用书方面，特殊教育学校义务教育阶段相关学科使用《2020 年特殊教育学校国家课程教学用书目录》中的教材。

特殊教育学校义务教育阶段盲校道德与法治九年级上下册、信息技术三年级上下册，聋校道德与法治三年级上下册、沟通与交往三年级上下册、美术三年级上下册，培智学校生活语文四年级上下册教材正在组织审核，教材使用工作另行通知。其他没有新编教材的学科和年级仍使用原版本教材。

体育运动学校道德与法治、语文使用国家统编教材，其他学科使用《2020 年体育运动学校国家课程教学用书目录》中的教材。

中小学地方课程教材需经省审定

已审定的各地学校可进行选用

据了解，广东省中小学地方课程教学用书包括三部分：第一部分为义务教育地方课程专题教育免费教材目录;第二部分为义务教育地方课程教材推荐目录;第三部分为普通高中地方课程教材专题目录及推荐目录。

(资料图 南方日报记者王昌辉摄)

需要特别注意的是，列入目录的中小学地方课程教材已经省审定通过，各地学校可以根据课程开设需要进行选用。未通过省教育行政部门审定的其他中小学地方课程教材，各地教育行政部门和学校一律不得组织征订，不得提供给中小学使用。

部分教材可循环使用

涉及音体美等学科

《通知》指出，《体育与健康》《音乐》(或《艺术》)《美术》《科学》《信息技术》《综合实践活动》《劳动教育》和义务教育地方课程专题教育免费教材等实行循环使用，按各年级学生人数的三分之一供书，循环后不足一个班学生数的按一个班的学生数配备,保证上课时人手一册。

(资料图 朱丹阳摄)

《通知》要求，所有循环教科书需在教材扉页加印“循环使用”的标识，各地各校做好循环教科书的管理工作，严格按照循环比例征订，列入循环使用教科书由学校单独登记，统一编号，不得乱写乱画，期末统一回收，防疫消毒后供下届学生继续使用。同时要教育学生爱护课本、节约资源、养成良好的学习习惯，增强学生的责任意识和环境保护意识。

继续为一年级新生免费提供正版学生字典

购买教辅材料需注意正版授权

(资料图 南方日报记者朱洪波摄)

据《通知》显示， 2020年秋季学期政府继续为所有小学一年级新生免费提供正版学生字典。各地要严格按照新生人数，合理选用配齐正版学生字典(单价不超14元/本)，确保人手一册，保障其义务教育阶段使用需要。正版学生字典征订和发行等相关工作按往年的渠道执行。

2020年秋季教学用书由广东新华发行集团股份有限公司(含广东教育书店有限公司)负责征订和发行。发行单位应严格按照各地市教育局选用的教材版本报订，如发现学校自行更换教材版本的，应及时向当地教育局反映。

严格控制教材征订数，各地教育行政部门要根据中小学学籍管理平台学生数据和小学一二年级英语(一年级起点)开课情况严格控制教材征订数。并于6月19日前完成报订工作，确保课前到书。

广东省义务教育道德与法治、语文、历史已全部使用统编教材，今年秋季学期开始高一年级使用根据2017年修订的新课程标准编写的新教材，因新冠肺炎疫情原因，相关配套的同步练习册教辅材料无法及时进行评议，为保持相对稳定，继续维持原有教辅材料推荐目录，2020年秋至2021年春学年继续沿用2016年评议通过的教辅材料，参照往年做法进行报订。

(资料图 南方日报记者吴伟洪摄)

义务教育道德与法治、语文、历史学科及高一年级各学科同步练习册由学生和家长自行购买。

根据国家新闻出版广电总局、教育部、国家发展改革委《关于印发中小学教辅材料管理办法的通知》(新广出发〔2015〕45号)中“使用他人享有著作权的教科书等作品编写出版同步练习册等教辅材料，应依法取得著作权人的授权”规定，学校推荐给学生自行购买的上述同步练习册需由原创社或原创社授权编写的正版教辅材料。