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6月16日上线！今年广美毕业展改为线上展览

2020-05-27 08:46 来源：南方网
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　　5月24日，记者从广州美术学院了解到，备受瞩目的2020年广州美术学院毕业展因疫情影响，改为线上展览。展览将于6月16日正式上线，持续展出到7月15日。

　　这一消息也经过广州美术学院官方微信公众号进行了发布。该发布指出，今年的毕业季这注定是一个不平凡的毕业季。因为疫情，广美毕业季首次以线上方式与广大观众见面;因为疫情，千万人荟萃的城中盛事，变成了千里咫尺的云观展。

　　发布指出，这里不仅呈现1373 名本科生、257名研究生的心血之作，还将记录他们努力过程中的焦灼、欣喜、徘徊、突破，以及点点滴滴。面对疫情，他们没有气馁，而是积极转换思路，接受挑战，以勇气和智慧来回应这一全球性事件所带来的巨大冲击。因此，他们的作品跟“危机时刻”紧密联系在一起，经历了一场精神和视觉的洗礼，从而传达出某种时代的伟力和生命的刻度。

　　发布说到，灵魂的叩问，思维的激荡，命运与共的深层感悟，是这一届毕业生经历的最宝贵而难忘的体验。疫情这堂社会课，带来的不仅是展览方式的改变，还将引发他们对于世界与艺术的再认识。拥有着前沿意识、革新思想、红色基因、关注现实、服务社会等优良传统的广美人，将以“创新、开放、合作、活力”的面貌向社会汇报最新的教学成果。

　　【来源】广东教育头条

　　【记者】杜玮淦

编辑： 罗予岐

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