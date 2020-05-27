东莞多所新建学校发布招生计划

近日，松山湖北区学校建设有了新进展，目前学校A区和B区小学部主体局部已封顶，D区初中教学区局部封顶，E区宿舍已建到第六层。

松山湖北区学校建成后将提供学位3960个。近日，松山湖北区学校建设有了新进展，目前学校A区和B区小学部主体局部已封顶，D区初中教学区局部封顶，E区宿舍已建到第六层。

当前，随着国内疫情防控形势好转，东莞教育扩容提质也正持续推进中，各大学校工程建设稳步开展。

松山湖北区学校筹备组表示，施工单位正全力以赴赶工期，力保五月底AB两个区主体封顶，确保8月15日前全部交付使用，9月1日正常开学。与此同时，进入招生报名季，各学校也纷纷公布最新招生计划。

力保新建学校按时交付使用

今年2月，东莞市政府印发《东莞市关于加快公办中小学建设的实施意见》的通知，标志着东莞教育扩容提质千日攻坚行动正式打响。

根据东莞市教育局提供的数据，包括松山湖北区学校在内，2020年东莞有26所学校需要完工。彼时，因为疫情原因各学校建设工期不同程度受到影响。

松山湖北区学校于2月底陆续复工，3月底该校工程复工率已达80%。目前，学校教学楼局部已封顶，施工单位正全力以赴赶工期，力保5月底AB两个区主体封顶，8月15日前全部交付使用，9月1日正常开学。筹备组还透露，将投入百万元资金用于建筑空间环保，确保室内环境检测合格后才投入使用。

复工至今，时间已经过去3个月，不少学校动工情况也有了新进展。除了松山湖北区学校外，各校也频频传出最新动态。

位于莞城新风路186号，莞城中心小学新校区自4月24日开始综合教学楼五层混凝土浇筑，日前记者了解到，学校教学楼已于5月11日封顶，预计今年8月交付使用。

据介绍，莞城中心小学新校区总投资拟达1.2亿元，建成后将配有多功能报告厅、AR创客室、3D打印创作坊、室内篮球馆等功能场室，配置一流设备，以满足培养面向未来具科学素养、创新精神和发展潜能人才的需求。

更早前，寮步镇香市第一小学也于4月22日举行了封顶仪式，该校是寮步推进教育扩容提质，建构未来教育体系的试点学校之一。

松山湖北区学校将提供学位3960个

随着东莞城市品质升级，户籍人口、二孩以及随迁子女人数持续增加，学位尤其是公办学位成为城市公共服务中最明显的瓶颈之一，增加优质公办学位供给，成为民心所向。

按照东莞教育扩容提质千日攻坚行动计划，将推动新建改扩建227所公办中小学，增加学位33.99万个，其中义务教育阶段学校196所，增加学位28.11万个，高中阶段学校31所，增加学位5.88万个。

进入招生报名季，东莞各大学校动态备受瞩目。今年开始招生的新学校也成为家长的特别关注。

作为松山湖第一所小学初中九年一贯制公办学校，今年将开学的松山湖北区学校要为园区提供3960个优质公办学位，其中2160个小学学位、1800个中学学位。

5月22日，松山湖北区筹备组也对学校招生热点进行了一一解答。据介绍，学校今年9月开学，招收一、二、三、七年级学生。实行小班额精细化教学，小学每班控制在45人以内，初中每班控制在40人以内。作为隶属松山湖管委会的一所公办学校，松山湖北区学校将依据松山湖管委会发布的招生政策进行招生。

寮步镇香市第一小学，建成后可提供2160个学位，预计今年8月中旬交付使用，并于9月1日正式开学，届时将迎来首届学生入校就读。

目前，东莞2020年义务教育阶段招生入学报名已正式开始，各学校也纷纷公布最新招生计划，家长可密切关注相关消息。

南方日报记者 毛敏 王慧