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快速读懂《华工2020年广东综合评价招生简章》|柯大侠阅读笔记

2020-05-26 18:53 来源：南方网
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　　5月26日，华南理工大学2020年广东省综合评价录取招生简章正式公布。今天，南方网推出【柯大侠招生简章阅读笔记】-华南理工大学2020年广东省综合评价录取招生简章，跟考生家长一起划重点。

　　2020年，华工综合评价计划招300人，比去年增加100人，所有专业只面向理科生招生。与往年的“631”相比，今年综合评价总成绩由高考文化成绩（不含政策加分）与高校自主测试成绩（面试成绩+材料评审成绩）组成，分别占比85%和15%，由此看出，今年更注重高考成绩，学校自主测试成绩占比下降，而学业水平考试成绩仅作为仅作为材料评审成绩。

　　综合评价与强基计划的高考文化成绩均占85%，有不少家长容易混淆。那么，综合评价与强基计划有何区别？

　　从招生模式上看，综合评价是多元录取选拔，重在选拔；强基计划聚焦服务国家重大战略需求，重在招生培养。

　　从招生专业和计划上看，综合评价面向17个专业招生，广东省共招300人；华南理工大学强基计划仅面向3个大类招生（数学、化学、生物技术），全国共招90人。

　　从填报方式上，综合评价招生录取必须在“广东省普通高考志愿填报系统”上填报，参加强基计划的考生则不需要在高考志愿系统填报志愿，被高校正式录取的考生不再参加生源所在省（区、市）后续高考志愿录取。

　　从考试模式上看，两者高考文化成绩均占85%。

　　其实，强基计划和综合评价录取两者各有特点，是两种不同的招生录取方式。考生要根据自身情况，结合两者的培养需求。既可以报强基计划，也可以报综合评价，或者两者都报。未被录取的考生均可正常参加生源所在省（区、市）后续各批次高考志愿录取。

　　【出品】南方青春高考季

　　【记者】柯丹洁

　　【图片】翁子盈

编辑： 罗予岐

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