广东省2020年“3+证书考试”开始征集志愿，26日16点截止

广东省招生办公室决定对部分未完成招生计划的院校进行征集志愿，并组织二次录取．

据广东省教育考试院官方消息，广东省2020年普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试（以下简称“3+证书考试”）招生二次录取工作于5月25日正式开始。广东省招生办公室决定对部分未完成招生计划的院校进行征集志愿，并组织二次录取，具体如下。

一、 征集志愿时间

征集志愿时间从5月25日16:00开始，26日16:00截止。

二、 征集志愿条件

（一）征集志愿资格线：高职院校招收中等职业学校毕业生（“3+证书”专科中职生）文化科总分为85分，高职院校招收退役士兵考生（“3+证书”专科退役士兵）、内地西藏新疆班考生（“3+证书”专科西藏新疆班）文化科总分均为80分。

（二）征集志愿考生范围：凡参加了2020年“3+证书”统一考试，成绩达到征集志愿资格线，并符合招生院校相关专业技能课程证书要求，且尚未被录取的考生可参加“3+证书”专科批次征集志愿填报。

三、征集志愿程序和填报志愿方式

（一）查询是否被录取。5月25日16:00起，考生可关注省教育考试院微信公众号（gdsksy），在页面底部选择“小程序”栏，通过考生号和密码登录查询录取结果。省教育考试院也将通过短信（号码106904886）向已录取考生在高考报名时绑定的手机号码推送录取结果。

（二）登录“广东省普通高考管理系统考生端”。经查实未被录取且符合本次征集志愿条件的考生可登录“广东省普通高考管理系统考生端” （http://www.eeagd.edu.cn/pgks)进行填报志愿。省教育考试院于5月25日16:00－26日16:00开放“广东省普通高考管理系统考生端”，考生需在规定的时间内填报志愿并确认，逾时一律不再受理。已经被高校录取的考生，不得申请填报征集志愿。

（三）填报志愿方式。符合征集志愿条件的考生可采用自行上网填报的方式。考生凭高考报名时设置的密码及考生号进入“广东省普通高考管理系统考生端”，按本通知精神和相关要求自行上网填报。

1.填报征集志愿时，“3+证书”专科中职生考生可填报A、B、C、D、E、F六所院校志愿，每所院校最多可填报6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项；“3+证书”专科退役士兵考生可填报A、B、C三所院校志愿，每所院校最多可填报6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项；“3+证书”专科西藏新疆班考生可填报1所院校志愿，每所院校可填报1个专业志愿。

2.考生在规定的时间内（5月25日16:00-26日16:00）登录“广东省普通高考管理系统考生端”，录入院校代码与专业代码，并在网上确认志愿前，认真校对所填报的院校及专业志愿。

3.考生提交所填报的志愿后，志愿填报系统将进行数据逻辑校验，如果出现红色警告字符，所有志愿将无法提交，请考生仔细核对院校代码与专业代码后进行修改，直至正确为止。修改正确并确认不再更改后，考生须进行网上志愿确认。

4.考生通过手机短信验证码方式进行网上志愿确认，不设现场签名确认环节。网上确认时，须点击“志愿确认”按钮获取短信验证码，并输入收到的验证码（发送到已绑定的手机）后进行网上志愿确认。在规定的志愿填报时间截止后的2小时内（5月26日16:00-18:00），考生志愿信息不可修改，但仍可以获取短信验证码完成志愿确认。考生未在规定时间内进行网上志愿确认的，其志愿无效。在规定的志愿填报时间内（5月25日16:00-26日16:00），考生在未进行网上志愿确认前可多次修改所填报的志愿；考生首次“确认志愿”后，如有需要可最多进行2次取消志愿确认，修改志愿并重新确认志愿的机会。当考生确定不再进行志愿修改时，必须在规定时间内（5月26日18:00前）进行网上志愿确认。取消志愿确认后重新修改的志愿必须再次进行网上确认，否则志愿无效。

5.志愿填报期间，广东省教育考试院将使用106904886号码向符合征集志愿条件的考生发送提醒短信，请考生密切留意。考生须妥善保管考生号及登录密码，由于登录密码泄漏造成的志愿填报问题由考生自负。考生在点击“确认志愿”按钮前，必须认真核对所填报的院校及专业志愿。考生在网上填报的志愿，一经确认，任何人不得再进行更改。投档时，以考生网上确认的志愿数据为准。

6.确保考生征集志愿填报工作安全平稳有序。为保证考生志愿信息及时准确地录入，各市、县（市、区）招生考试机构要及时通知考生参加征集志愿填报，考生在网上填报志愿时，不得通过代理服务器上网。考生要对自己填报志愿的准确性负责。各市、县（市、区）招生考试机构在征集志愿过程中，相关事宜请及时与省教育考试院联系。

四、征集志愿网上录取时间和程序

（一）征集志愿网上录取时间。录取时间为5月26-27日，组织高校录取时，以考生网上填报的征集志愿信息为投档依据。有意向参加征集志愿的考生，必须按时在网上填报尚未完成招生计划的高职院校及专业志愿。

（二）征集志愿网上录取程序。

1.对“3+证书”专科中职生、退役士兵实行一次投档。在征集志愿资格线上，根据平行志愿投档原则，按考生分数排位从高到低依次检索，以1:1投档比例投档，由高校择优录取。在投出考生档案录检结束后，再按院校缺额专业情况，在征集志愿资格线上，根据平行志愿投档原则，按考生征集志愿以1:1投档比例对院校缺额专业进行补档（含服从专业）。

2.对“3+证书”专科西藏新疆班按照1:1的投档比例，按考生征集志愿顺序从高分到低分，一次性提供考生征集志愿电子档案供高校择优录取。

（三）征集志愿投档时，如院校投档线低于粤招〔2020〕1号文原公布的最低录取分数线，则该投档线为该校录取最低控制分数线。

“3+证书考试”招生征集志愿和网上录取工作涉及到广大考生的切身利益，各地市、县（市、区）招生考试机构和有关高校要高度重视，并指定专人负责此项工作，确保“3+证书考试”招生征集志愿和网上录取工作顺利进行。