广工与湖北这所学校结对子，助力毕业生就业

广东工业大学与湖北工业大学工程技术学院相约云端，举行“一帮一”行动合作启动仪式，共建学生就业创业工作联动与资源共享机制。

根据教育部《关于实施第二批全国高校与湖北高校毕业生就业创业工作“一帮一”行动的通知》精神，广东工业大学与湖北工业大学工程技术学院成为结对合作高校。

5月25日上午，广东工业大学与湖北工业大学工程技术学院相约云端，举行“一帮一”行动合作启动仪式，共建学生就业创业工作联动与资源共享机制。

广东工业大学党委副书记胡钦太表示，双方要提高政治站位合力“稳就业”，帮助学生坚定信心、顺利毕业、早日就业；要按照教育部“六共”要求，逐一落实帮扶行动任务，建立共享联动机制，共同提升就业创业指导与服务水平。他也希望双方以此为契机，探索建立两校多渠道全方位长效合作机制，携手共同发展。

湖北工业大学工程技术学院院长张业鹏对广东工业大学的强力支援表示由衷感谢，希望在广东高水平重点建设高校广东工业大学的帮助下，双方积极探索建立长效帮扶合作机制，能够推动学院各项工作质量和水平迈上新台阶。

会上，广东工业大学学生就业指导中心主任李镇贤详细介绍了“一帮一”行动实施方案，广东工业大学将构建“一个经验、二个层面、三个平台、四个内容、五个活动”的“12345”就业创业帮扶工作机制。

通过分享广工就业创业工作经验、工作机制，促进就业管理水平提升；通过建立校与院、院与系两个层面结对帮扶工作机制，实现两级帮扶联动；

通过共享就业信息平台、晓业咨询平台、创业孵化平台，实现互联网+帮扶对接；

通过“共享信息、共拓市场、共用资源、共同指导”四个内容，全面推进帮扶工作顺利进行；

通过开展“联合空中宣讲会”“联合线上招聘会”“线上师资培训”“筑梦生涯训练营”“互联网+创业大赛训练营”等活动，拓展就业渠道，提升毕业生就业创业技能。

记者了解到，广东工业大学是广东毕业生规模最大的高校之一，共有1.1万多名毕业生。自疫情发生以来，学校紧急启动一系列应对措施，以问题为导向开展专项调研，精准施策，统筹推进疫情防控与就业工作，把疫情对就业的影响降到最低。疫情防控以来，本科毕业生总体就业签约率率先超过30%，位列广东省属高校第一，目前保持稳步推进态势，研究生签约率59.34%，同比逆势增长。

来源：“广东教育头条”南方号

记者：姚瑶

通讯员：黄学茭