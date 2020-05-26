广东高职五年一贯制统考报名时间延长至27日

2020年广东省高职院校五年一贯制全省统考网上报名延长至2020年5月27日24:00 。

5月25日，广东省教育考试院发布通知：为更好满足广大考生求学需要，2020年广东省高职院校五年一贯制全省统考网上报名延长至2020年5月27日24:00。请有志报考的考生按要求报名（具体报名、招生有关通知可查阅：广东省教育考试院官方网站http://eea.gd.gov.cn/“考试招生--中考中招”栏目发布的消息）。