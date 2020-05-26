广东2020年两门体育专业招生文化课6月6日-7日考试

考生须于5月25日—6月5日登录中国运动文化教育网上打印.

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤考院）日前，广东省教育考试院发布《广东省2020年全国普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生文化课考试须知》，考试时间为6月6日—6月7日，考试地点为广东邮电职业技术学院，考生须于5月25日—6月5日登录中国运动文化教育网上打印（网址：www.ydyeducation.com/index/tyzs/tyzs_index/on/Y.html）。

省考试院提醒：1.考生要在考前14天通过粤康码进行健康监测登记，并向本人高考报名的报名点报告相关信息。2.尚在外地的考生应根据考点所在地疫情防控相关要求，及时返回，并按规定进行防疫自我管理，以免耽误考试。3.有在校住宿条件考生，建议考前14天统一在校住宿。所有考生应注意个人卫生和防护，尽量避免与外地来粤人员接触，避免去人群聚集的场所。4.考前14天内出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等疑似症状（以下简称疑似症状）的考生，应立即报告所在中学和当地考试机构，按规定及时就医排查。5.考前有疑似症状、从境外或中高风险地区返回、“粤康码”红码的考生须提供考前7天内核酸检测阴性证明，方可参加考试。6.考生可于6月1日起登录广东邮电职业技术学院官方门户网站（https://www.gupt.net/)查询具体考场安排、交通信息、注意事项及校内食宿预订等。本次考试不安排考前现场查看考场。