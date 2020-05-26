【招办说】重磅！中大强基计划与综合评价，高考成绩都占85%

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5月20日，中山大学招生办主任罗晶做客南方青春高考季演播室透露，“中山大学在广东实行综合评价录取，强基计划和综合评价录取两者各有特点，考生根据自身情况，既可以报强基计划，也可以报综合评价，或者两者都报。除此之外，根据要求，2020年中山大学综合评价录取和强基计划统一模式，高考成绩占比85%。近期将公布综合评价录取招生简章，请考生和家长关注。”
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5月20日，中山大学招生办主任罗晶做客南方青春高考季演播室透露，“中山大学在广东实行综合评价录取，强基计划和综合评价录取两者各有特点，考生根据自身情况，既可以报强基计划，也可以报综合评价，或者两者都报。除此之外，根据要求，2020年中山大学综合评价录取和强基计划统一模式，高考成绩占比85%。近期将公布综合评价录取招生简章，请考生和家长关注。”
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