浙江大学强基计划专业介绍：汉语言文学

浙江大学“强基计划”如钱潮涌起，长驱千里，踏上了现代教育的新征程。

日前，浙江大学2020年强基计划招生简章公布。招生专业为理学类（数学与应用数学、物理学、工程力学、化学、生物科学、生态学）、基础医学类（基础医学）、人文历史类（历史学、哲学、汉语言文学（古文字学方向））。报名时间为5月10日至30日，每位考生限报一个招生组别，最多可填报不超过6个专业。具体可点击查看：《浙江大学2020年强基计划招生简章》。

浙江大学对汉语言文学专业（古文字学方向）专业进行讲解，具体如下：

浙江大学汉语言文学专业（古文字学方向）强基班培养的目标是服务于新时代中国优秀传统文化传承与创新的战略需求，培养有志于从事汉语言文学基础研究特别是关乎中国文化传承的经典和绝学的拔尖人才，打造致力于建构中国话语体系、关注民族前途与人类命运的中国文化建设者和引领者。

浙江大学汉语言文学专业是国家级特色专业，国家级首批一流本科专业建设点，国家级文科基础学科人才培养和科学研究基地，国家级“大中文”实验区，国家级基础学科拔尖人才培养2.0实施基地。拥有国家级重点学科中国古典文献学，国家级重点科学研究基地汉语史研究中心，国家级重点推广基地语言文字推广中心。具有中国语言文学博士后流动站，文艺学、汉语言文字学、语言学与应用语言学、中国古代文学、中国古典文献学、中国现当代文学、比较文学与世界文学7个博士点和硕士点，形成了完备的教学科研体系。本专业具有完备奖学金和助学金体系，包括国家奖学金、竺可桢奖学金、中文系“七七”校友奖学金等十余项。

浙江大学汉语言文学专业始于1920年之江大学文理学院国文系及1928年国立浙江大学文理学院国文系。浙江大学汉语言文学（古文字学方向）强基班的培养机制，注重衔接，既包括本硕博学制的衔接，更强调在厚实的古文字、古汉语、古典文献、古代文学的基础上，经史文艺的衔接，如清波导引，使强基班的同学在经过扎实的学术训练后，成长为未来的学术领军人才。

强基班建立名师引领、骨干支撑的高素质的博士导师队伍，而且由这一队伍从事本科生到博士生培养的全过程。重要举措有一对一导师制，名师直接给本科生授课，学生可以参加导师的科研项目。

强基班学生本科毕业后直接免试攻读博士研究生，这是人才培养改革的重要举措，标志着进入“强基计划”就坐上了人才成长的高速直通车。

强基班在目标上，既培养解决国内实际问题的引领性人才，又培养具备国际话语权的后备高端人才。强基班利用古代汉语、中国古代文学、中国古典文献学在全国同类学科中的领先优势，夯实古代汉语基础，完善古典文献学训练，提高古代文学修养。以古文字学与出土文献为核心，培养知识结构合理、创新能力突出、在经典和绝学领域能够做出重要贡献的优秀人才。设定“3+1+X”学制，本科阶段重基础，博士阶段分方向。重点凝练为“文字学”“汉语词汇史”“出土文献与古典文学”“经学与小学”四个方向。以古文字学为基础，又不限于古文字学。

学生体验

潘石昀 汉语言文学专业2017级本科生

很多人可能会认为，学习古代文学，不就是吟诗作赋，赌书泼茶；又或是寻章摘句，皓首穷经。我觉得加以综合与折中，才是我们专业的特色，那就是实证与思辨、分析与审美的紧密结合。或许又有人会这样问：时代日新月异，为何还要去钻研古人的吉光片羽。我以为恰恰相反：古代文学本非独向黄昏的青冢，我们驻足回望，也并不只为凭吊古丘下的衣冠。一方面我们把古人美的境界传承下去；一方面我们也发掘存在于传统中的全新可能。本着这样的体悟，自然就不会有白发死章句的困惑，取而代之的是承前启后的责任感，还有吹尽狂沙始到金的欢喜心。

张译丹 汉语言文学专业2017级本科生

承载着朴学的历史传统，浙大中文系开设许多古典文献学方向的课程。音韵、文字、训诂，是中国传统语文学；版本、目录、校勘、汉语史……“辨章学术，考镜源流”，这些都属于古代汉语的范畴，在语言文字、古籍书目漫长的发展岁月里，都是我们探寻的对象。

有人会觉得这方面的学习枯燥无趣，从我的“私心”角度而言，了解到任何一个时代的古人说什么话、写什么字，都是非常精彩和有趣的。扎进故纸堆，字斟句酌、向上溯源，做着每一本现代人所读的整理本古籍的幕后工作。对于读好中国古代书籍、传承古典文化而言，古典文献学是难以或缺的。

诸佳怡 汉语言文学专业2015级本科生（直博保送中国古代文学博士）

从我个人来讲，对古代文学的喜爱很早就有了，但最初也不过停留于诗词记诵和欣赏层面。真正开始接触到文学研究层面，始于大二修习的一门《唐宋词研究》课程，自己在修读过程中完成了一首词的笺注尝试。在这之后，我才渐渐走进了古代文学的殿堂，略窥学术研究的门径。古代文学蕴含丰富的人文精神，传达深刻的审美体验。我们期待更多人的加入，与古代文人一起，感受“悠然见南山”的诗意与适性，感受“穷年忧黎元”的民胞物与情怀，感受“人生得意须尽欢”的豪迈洒脱气概。

（浙江大学供稿）