浙江大学强基计划：基础医学——未来医学科学家

报名时间为5月10日至30日，每位考生限报一个招生组别，最多可填报不超过6个专业。

南方网讯 日前，浙江大学2020年强基计划招生简章公布。招生专业为理学类（数学与应用数学、物理学、工程力学、化学、生物科学、生态学）、基础医学类（基础医学）、人文历史类（历史学、哲学、汉语言文学（古文字学方向））。报名时间为5月10日至30日，每位考生限报一个招生组别，最多可填报不超过6个专业。具体可点击查看：《浙江大学2020年强基计划招生简章》。

日前，浙江大学对基础医学类专业进行讲解，具体如下：

人为什么会生病？疾病为何如此复杂多样？人工智能如何实现肿瘤精准诊治？新冠病毒如何侵入人体免疫系统？人体最复杂的器官大脑是如何工作的？基因编辑与干细胞能解决衰老与器官再生吗？……所有这些问题的解决都离不开基础医学。基础医学是研究人的生命和疾病现象的本质及规律的科学，是推动医学科技创新和提高人类健康水平的重要力量，影响并带动医学的发展进步。

优势：学科实力和特色

浙江大学医学院融合百年学府气韵，汇集鸿儒大师所成。学院秉承“仁心仁术、求是求新”的院训，以“仁爱、求是、创新、卓越”为核心价值观，延揽优秀师资，汇聚科学英才，为国家和社会培育了大量优秀的医学人才。围绕国家战略需求，服务国家科技发展。拥有国家重点实验室、国家国际科技合作基地、国家科技资源共享服务平台、国家协同创新中心、教育部前沿科学中心、国家临床医学研究中心等一批国家级高水平科研基地。

基础医学学科是教育部“双一流”建设学科，1996年获批成为国家理科人才培养基地，2011年获批成为高等教育体制改革国家试点学院，2014年荣获全国教育系统先进集体。国家级一流本科专业建设点，联合牛津大学、爱丁堡大学等世界顶尖大学合作培养基础医学专业人才。2017年第四轮学科评估中获评A类，与A+临床医学学科融合发展。2018年获国家级教学成果奖。药理与毒理学跻身ESI全球前1‰，免疫学等6个学科进入ESI全球前1%。学科形成了“改革创新+高度国际化”的鲜明特色。

培养：厚实基础+卓越创新

●本博衔接培养：纳入竺可桢学院，实施特别培养，本博衔接毕业后直接获得博士学位，加快成长为服务国家需求的优秀人才。

●硬核课程体系：厚基础、重交叉、融人文。夯实数理基础，修读竺可桢学院荣誉课程，加强特色课程和前沿交叉课程（脑与脑机融合、人工智能、医疗大数据、生物物理学等）。

●杰出师资保障：资深教授、年轻海归教师、国际合作伙伴一流师资，实施团队式培养。实行全程导师和专业导师制，大师引领，厚植情怀，实现多元化、个性化培养。

●小班化教学：采用小班化、讨论式、探究式教学，重视学生课堂参与，提升师生互动，促进自我导向性学习，培养创新思维。

●科教协同育人：聚焦重要医学前沿包括感染与免疫学、分子肿瘤与遗传学、衰老与再生医学、脑医学等方向，依托国家重点实验室、教育部前沿科学中心等一流平台，早进实验室、早进导师团队、早进课题研究，提升创新能力和科研素养。

●国际化培养：建设全球化课堂，提供世界顶尖大学科研实习、毕业设计等多种海外交流机会、拓宽国际化视野。

好的教育让你成长为自己最好的样子！

基础医学专业“强基计划”将创新培养模式，培育具有家国情怀、国际视野、交叉能力和人文素养的拔尖创新人才，未来服务于国家健康战略关键岗位，包括在高等院校、一流科研机构、临床医院和高科技产业等从事医学研究，解决重大疾病防治的关键问题和核心技术。

来看看基础医学的优秀学长们吧，他们在一流高校任教，他们在世界顶尖大学从事科学研究，他们投身医疗健康行业......

专家说：

段树民 中国科学院院士 浙江大学医药学部主任 基础医学专业建设指导委员会主任

专业领域：脑科学

基础医学是医学之基，是驱动医学科技革新和范式转变的重要学科。未来服务国家健康战略的医学科学家，应当是具备卓越的创新能力，广阔的前沿学科交叉视野，勇于攀登医学科技高峰，立志围绕重大疾病防治的关键瓶颈开展突破性研究的领军人才。浙江大学基础医学”强基计划“将为你的未来医学科学家之梦创造无限可能，让我们一起拥抱医学科学发展的新时代！

李兰娟 中国工程院院士 浙江大学医学院教授 基础医学专业建设指导委员会顾问

专业领域：传染病学

基础医学专业“强基计划”的实施将为重大疾病防治的关键科技创新提供强有力的人才和智力支撑，为积聚后备人才提升我国医药卫生领域科技竞争力发挥独特和重要作用，造福人类健康。未来基础医学建设任重而道远，我呼吁更多的有志青年以严谨求实、开拓创新的态度勇攀高峰，在未来医学发展中展现中国力量！

刘志红 中国工程院院士 浙江大学医学院院长 基础医学专业建设指导委员会顾问

专业领域：肾脏病学

基础医学强基班追求卓越担当使命，瞄准国际科学前沿、国家健康领域的关键战略需求和重大挑战，培养在恶性肿瘤的精准诊治、衰老相关疾病的突破、脑功能与脑疾病的分子机制解析、医学交叉技术的开发与实践等关键领域担当重任的未来医学科学家，推动研究成果的临床转化与应用，实现疾病防治的理论和技术创新。

郭国骥 浙江大学医学院教授

专业领域：单细胞分析技术与细胞图谱的应用

浙江大学基础医学强基计划，希望能够培养前沿医学科技的领军人才。我们在选才上会更为科学，采用多维度的考核评价体系，不漏掉一个优秀的人才。我们在育才上会更为长远，为学生量身定制培养方案，探索本科和博士生相衔接的培养模式，打造核心领域的少年英才。希望祖国的后浪能够兼具卓越精神和家国情怀。想和大家分享一句话“哪有什么岁月静好，不过是有人替你负重前行；哪有什么年少有为，皆因为人生历练早于他人。”

师兄师姐说：在浙里读基础医学是一种什么体验

刘琬璐 2013届本科毕业 浙江大学任PI研究员

医学界很多疑难杂症都没有很好的治疗方法，这也是我选择做研究的原因，我希望通过基础研究去改善这一情况。虽然科研压力大，但寻求真理、探索科学奥秘能给我带来快乐，科研是“让我止不住想念到失眠的对象”。我这一路走来也经历了很多的迷茫和选择，在科研上、生活上、职业发展与规划上我也会和学生分享自己的经历和思考，希望给他们一些启发，不只是在现在，也在未来。

付常铸 2019届本科毕业 剑桥大学攻读博士

在浙江大学基础医学院学习期间，我最大的感触就是努力就有收获，大二大三期间，参加了一些科研项目，取得了不错的成绩。前往多伦多大学、剑桥大学进行交流学习，在学习期间培养的严谨思维也使我终身受益。对于未来，我也有了明确的规划，回到浙大任教或在生物医药领域创业。基础医学与现代科技相融合，使我们有了更广阔的就业方向和发展前景。作为学长，真诚期待你们的加入！

魏伟 2018届本科毕业 斯坦福大学攻读博士

基础医学带给我的不仅仅是逻辑思维的培养和训练，还有无限的快乐。课堂中老师的分享和指导都会以我们感兴趣的方式传授，大量的讨论课所要求的各种文献阅读理解以及中英文展示的训练，都让我的逻辑思维能力有了长足的进步。很幸运，我有一群志同道合的朋友，我们在交流的时候就明白基础医学的未来是多样的而不是局限的，而学院对我们的培养方案也确实体现了这一点。

林子奥 2016届本科毕业 哈佛大学攻读博士

回首在浙的点点滴滴，基础医学院“生物＋医学”培养模式对我的职业发展起到了很好的引导作用。在这个过程中，我十分幸运地遇见了许多良师益友，一次次的交流、讨论不仅助我找到心中所爱，更是渐渐明晰了通往未来的道路。

基础医学强基班微信招生咨询群现已开通，请大家于2020年5月29日前微信扫码入群！

基础医学专业咨询：0571-88981287 http://bms.zju.edu.cn

浙大招生热线：0571-87951006

浙大报名网址：http://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10335

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