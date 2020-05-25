政企校加强合作 应届生找准方向

如何让大学生顺利找到工作成为代表委员热议的重点之一。

今年的政府工作报告没有提出全年经济增速具体目标，而是把优先稳就业、保民生放在“C位”。

其中，如何让大学生顺利找到工作成为代表委员热议的重点之一。2020届全国高校毕业生人数达到874万，同比增长40万，再创新高。多位代表委员表示，破解“就业难”需要政府、高校、用人单位等多方合作，创新形式，加强沟通；应届毕业生也应适当降低期望，找准今年的就业方向。

关注国家需要的职业方向

大学生春招季中的“金三银四”已经过去，但不少毕业生仍在寻觅更好的工作岗位。

“我认为，高校毕业生可以适当降低标准，先保证就业。”全国人大代表、佛山市南海技师学院装备制造系副主任杨珍认为，毕业生求职时可以多关注国家需要的职业方向，“比如职业教育要扩招200万人，自然需要扩充一支师资队伍，相关专业的毕业生可以关注这个方向。还有公共卫生领域，也需要大量人才。”

“今年我的学生就业都很顺利，但受疫情等因素影响，孩子们在求职时，多少都降低了心理预期。”全国人大代表、暨南大学管理学院会计系教授卢馨说。

卢馨表示，建议高校毕业生客观分析就业环境和自身条件，适当降低求职的心理预期。国家也通过适当扩招研究生、研究第二学士学位扩招等举措，来缓解就业的压力。

今年的政府工作报告明确，今明两年职业技能培训3500万人次以上，高职院校扩招200万人，使更多劳动者长技能、好就业。

杨珍认为，这给职业教育的毕业生指明了方向。“粤菜师傅、广东技工、南粤家政，都是广东品牌。服务一老一小的市场特别大，专业人才特别缺。”

扶持小微企业助就业

政府工作报告明确提出，要加强对重点群体的就业支持，促进市场化社会化就业，高校和属地政府都要提供不断线的就业服务。

为破局纾困，卢馨认为，我国采取了很多措施来促进高校毕业生就业。例如，教育部等六部门启动2020届普通高校毕业生就业的“百日冲刺”。很多国有企业、大型企业也承担起社会责任，尽可能吸纳高校毕业生。

“但与874万高校毕业生这一数字相比，国家机关、事业单位和大型企业的岗位容量毕竟有限。我国中小企业提供了90%的就业岗位，要稳就业，根本上必须尽力帮助中小微企业。”卢馨说，希望可以采取多种手段对小微企业、个体工商户进行帮扶支持，从而推动就业。

建议立法推动就业机会均等化

全国政协委员、广东技术师范大学副校长许玲说，国家已经出台了多项政策解决今年大学生的就业问题，例如增加今年研究生扩招比例，扩大专升本招生规模；对正常经营的中小企业在招收应届毕业生方面给予一定优惠政策。

她今年提交的《关于促进我国大学生就业创业的建议》，其中最重要的是尽快立法推动就业机会均等化，减少就业不公平现象。

许玲建议，在公务员招考、国有企业招聘中破除有关本科学历以上的限制性条款，允许具有相当学历水平的职业教育毕业生进入选拔范围；同时还需要扩大对相关人才激励政策的覆盖范围，如在各地出台引进人才政策中对具有相当资格认证的专业技术人员享受落户、购房、子女就学、机动车牌照办理优惠政策同样对待，以此促进职业教育毕业生的就业，同时也达到引领社会形成尊重劳动者的氛围和优化职业教育发展环境的目的。

与此同时，许玲还指出，要加快各级政府制定扶持高校毕业生就业创业的综合配套政策，形成促进高校毕业生就业的协调联动机制，制定并实施创造更多高质量就业岗位的具体规划等政策。