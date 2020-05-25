考试时是否戴口罩？考生自己定

广州市2020年普通高考英语听说考试将于5月30日至6月1日进行，是否佩戴口罩参加考试由考生自己决定。

南方网讯 日前，广州市招考办发布《广州市2020年普通高考英语听说考试考生注意事项》，明确考试中的疫情防控工作。广州市2020年普通高考英语听说考试将于5月30日至6月1日进行，是否佩戴口罩参加考试由考生自己决定。经检测，一次性医用口罩对录音影响不大，不建议佩戴N95（KN95）口罩。

考生应如实填写《广东省2020年普通高考英语听说考试个人健康卡及安全考试承诺书》，并注册“粤康码”信息。“粤康码”信息将与考生准考证相关联，未注册“粤康码”的考生不予打印准考证，无准考证的考生不得进入考点。5月23日起，考生可登录普通高考管理系统（网址：http：//www.eeagd.edu.cn/pgks）自行打印准考证。如无法打印准考证，请考生及时将相关情况向报名点报告。

如属以下情况考生须提供考前7天内核酸检测阴性证明方可参加考试。一是考前14天内及考试期间出现发热、干咳、乏力、呼吸困难、腹泻等疑似症状；二是5月15日后从境外或中高风险地区返粤；三是“粤康码”为红色。如核酸检测结果为阴性且体温正常的考生，凭核酸检测阴性证明，可以正常参加考试；核酸检测结果为阴性，但仍有发热等疑似症状的考生，统一安排在考点最后时段单独场次考试。新冠肺炎确诊、疑似病例，或未能及时提供核酸检测阴性证明等不具备考试条件的考生，凭相关诊断证明，经核准后，由省教育考试院在高考后另行安排时间补考。

考前45分钟（规模较大考点可提前至考前60分钟），考点组织考生，沿体温检测通道，分散有序入场。所有考生要求佩戴口罩，逐一检测体温，核查准考证、身份证和《广东省2020年普通高考英语听说考试考生健康卡和安全考试承诺书》等。临时出现体温异常的考生，可根据卫生防疫人员指引，在临时观察区进行观察评估后作下一步处置。

考生进入考点后，按考务人员指引进行消毒清洁，再进入候考室、备考室进行违禁物品检查和进一步身份核验等工作。考生在候考室、备考室等候考期间应佩戴口罩。

每场次考试结束后，考生须摘除使用过的麦克风防护罩和橡皮筋，戴口罩有序离开考场，将使用过的麦克风防护罩和橡皮筋投进考场出口通道的垃圾桶，并及时消毒清洁。

临近考试时，考生如出现疑似症状，未能按照考场编排时间正常参加考试的，应在考试前向所在学校或区招考办报告，申请推迟参加考试，并提供医院诊断证明。未按要求及时报告的考生视同放弃考试。

南方日报记者马立敏 通讯员 穗考宣