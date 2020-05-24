广东省2020年春季高考“3+证书考试”开始投档录取

专科批次于24日录取结束，如招生院校未完成计划，省招生办将组织进行征集志愿录取。

据广东省教育考试院官方消息，广东省2020年普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试（以下简称“3+证书考试”）招生录取工作于5月21日正式开始。

今年是广东将“3+证书”录取工作提前至春季举行的第二年，共分本科和专科两个批次。5月22日，本科批次投档录取结束，4所招生院校共录取287人，是原招生计划的110%；23日，“3+证书”专科批次开始投档，共投出5.3万多人，其中，“3+证书”专科中职生投出52994人，“3+证书”专科退役士兵投出104人，“3+证书”专科西藏新疆班投出133人。

专科批次于24日录取结束，如招生院校未完成计划，省招生办将组织进行征集志愿录取。根据日程安排，5月25日，省招生办将向社会公布缺额计划；25-26日，考生填报征集志愿；26日下午开始征集志愿录取；27日征集志愿录取结束。

本科批次录取获突破，公办民办生源仍有差别

本科批次录取取得突破。今年我省“3+证书”录取本科批次生源良好，共录取287人，比原计划多27人，比去年增加61人，同时，最低录取分数线也大幅提高，达到260分，比去年提高40分。今年我省“3+证书”录取超额完成招生计划，也是中职升本科考试实施以来首次完成招生任务，反映出当前中职毕业生对学历层次提升尤其是本科学历的需求在不断增加，生源质量不断提升。

公办高职院校依旧生源充足。从专科批次投档情况看，“3+证书”专科中职生一次性满档的学校有52所，大部分是公办高职院校，特别是一些地处经济发达城市且办学基础较好的院校以及一些老牌本科院校的投档分数线相对较高。如广州番禺职业技术学院、深圳职业技术学院、广东科学技术职业学院和韶关学院投档线位居前四，分别为315分、280分、264分、260分。

民办高职院校生源仍不太理想。今年“3+证书”录取民办高职院校的生源依旧不太理想，缺额院校基本是民办院校，特别是一些办学时间较短的民办专科院校和新晋升的职业技术大学，缺额较多。