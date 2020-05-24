省实今年引进9名清华北大博士！校长揭秘“豪华”师资

今年，省实将引进11名博士，其中9人毕业于清华大学、北京大学，另2人分别毕业于北师大和中科大。

广东实验中学（简称“省实”）今年将引进11名博士，其中9人毕业于清华大学和北京大学，另2人分别毕业于北师大和中科大。同时，还有若干名北大、北师大等名校的硕士毕业生也将入职。5月23日，记者从省实了解到，广东省人力资源和社会保障厅已经批准在省实设立“基础教育研究博士工作站”，这是广东省第一家在中学设立的博士工作站。

博士工作站的设立将为省实引进的人才搭建个人发展的平台，将会充分发挥博士在理论研究方面的专长，引导他们扎根基础教育第一线，把基础教育研究大文章写在教育教学的第一线，为省实、广东省基础教育乃至全国基础教育发展贡献力量。

今年将引进11名博士

今年，省实将引进11名博士，其中9人毕业于清华大学、北京大学，另2人分别毕业于北师大和中科大。

新教师中“卧虎藏龙”，有些教师还是当年学科竞赛国赛奖牌的获得者。新老师入职后，省实将有16名博士学历的老师，另有两名在读博士。在本轮引进之前，省实硕士以上学历的专任老师占比就达到了50%，今后这一比例还将持续提高。

“我从去年开始，就到清华、北大跑了四趟，跟有意向的毕业生沟通，最终选中了这些优秀的、对基础教育充满了热忱和梦想的年轻人。”校长全汉炎透露，今年参加省实招聘的名校毕业生特别多，光是博士就有30多人。他说，希望这些新鲜血液加盟后，能让省实“实验性、创新性、示范性”的特色更为凸显。

建立广东第一家在中学设立的博士工作站

引进人才后，如何留住人才？省实已做好了“筑巢引凤”工作。今年2月，在省教育厅的支持下，广东省人力资源和社会保障厅批准在省实设立“基础教育研究博士工作站”。这也是广东省第一家在中学设立的博士工作站。

省实“基础教育研究博士工作站”致力于在教育教学和科研实践中培养出一批富有创新创造能力的高层次青年人才，加快提升省实教育教学研究和实践的水平，并影响带动省内外众多学校的发展。将在省教育厅的领导下，与广东省教育研究院等省内外单位密切合作，让工作站的老师们深入参与相关课题研究。同时，学校也将聘请国内著名教育专家作为顾问或指导老师，帮助他们进一步了解基础教育前沿研究的方向，并投身其中。

“省实一直以实验性、示范性和创新性为办学特色，在教育教学改革方面，省实要成为‘试验区里的实验田’，当领头羊，这是省实的使命。”全汉炎说，基础教育教师队伍建设，需要培养一批领军和顶尖人才。博士的科研能力很强，他们以后需要做的，是把对原来专业的研究，转向基础教育的研究。在这个转型完成后，他们原来的专业领域和基础教育领域有机结合，优势就会更加明显。

“这些毕业生入职后，首先要做到的是扎根一线，立志成为一名优秀的教育工作者。”全汉炎说，扎根一线，有了一线的实践经验，他们的研究素材将更丰富，也将更接地气，更符合实际需要，也就更容易出好成果。希望这些老师能够为学校的教育教学改革贡献力量，并在此基础上，为省内外基础教育提供优秀的研究成果，造福更多的学生。

新引进博士生基本任教新高一年级

清华北大毕业生、知名高校博士进入省实教书，将带来什么？全汉炎说，这些老师将给省实带来新气象、注入新活力。除了教学上的影响，这些老师也将在方方面面为学生带来正面影响。

全汉炎说，清华或者北大的博士担任自己的老师，学生会“崇拜”老师，把老师当成学习的目标和“偶像”。榜样在身边，就会更有动力促进自我发展。同时，这些老师在高考中都是佼佼者，他们自身的备考经验也将极大地帮助同学们。更重要的是，他们都有深厚的学科知识功底和较强的研究能力，能引导学生走进更广阔的世界。

“这些老师去年底都来过学校参观，对学校的理念非常认同，他们也经历过试教，我们也看到了他们过硬的综合素质，特别是表达能力和学习能力都非常强，我相信他们能很快能适应讲台，扎根省实。”全汉炎说。

入职后，新教师基本都将加入新高一年级。全汉炎说，学校将通过师徒结对、名师引领等方式，帮助他们尽快地适应讲台，教书育人，并成为教学骨干。对那些成长得比较快的老师，会给他们承担更重的担子，也给他们更大的施展空间。

【校长专访】

广东实验中学校长全汉炎：引才是为了更好地育才

南方+：省实一口气引进11名博士，力度很大。为何引进这样“豪华”的师资？

全汉炎：省实是广东首所设立博士工作站的中学，今年将有11位博士入职省实，其中9位来自清华大学和北京大学。11位博士到任后，我们的教师中，博士将达16位。

优质师资是培养优秀学生的重要前提。名校博士拥有更渊博的知识、更丰富的资源、更广阔的视野，这些优势可以在教学育人过程中发挥出来，让学生更大程度地受益。引才是为了更好地育才，这是我们引进高素质教师人才的最终目的。

当然，我们并不只看学历，新教师一定要有教育理想和教育情怀。新教师上任后，我们将通过新老教师“传帮带”，让他们跟着“师傅”走一轮，从高一到高三，适应好，站住脚，加强对他们教学能力、师德品质的培养，让他们尽快掌握科学的教书育人方法，尽快成长为高素质教师。

南方+：前段时间，广东因疫情影响延迟开学，省实的线上教育备受关注。在线上教育和信息化教学方面，省实有哪些经验？

全汉炎：延迟开学期间，学校线上教育的顺利有序开展离不开教育信息化建设的基础。我们联合广东联通举行了全国首个5G+智能教育应用落地发布会，积极打造“智慧学习环境”，践行“人人皆学、处处能学、时时可学”教学理念。

信息化建设在今年疫情期间发挥了重大的作用，我校在全省率先开展线上教学。各年级的线上课程均全部对社会开放，截至3月16日，累计点击量达到2290余万。共享课程是希望帮助其他学校有需要的学子，这也是省实的社会责任和担当。

南方+：目前，省实学生已全部返校复课。高三学生在4月底返校后就参加了“广一测”，情况如何？

全汉炎：经过全体高三老师和同学的共同努力，省实在“广一测”取得了较好的成绩。

文理合计，一档（双一流大学）上线率约49%；二档（“211”大学）上线率约82%，广州市第一；三档（高优线）上线率约95%，广州市第一。全体学生平均分、理科总分平均分全市第一。理科数学、物理、化学、生物平均分全市第一。前30%学生平均分、理科总分平均分全市第一，文科总分平均分全市第二。

尖子生方面，前10名人数全市第一，前20名人数全市第一，前30名人数全市第一。理科前50名、前100名、前150名、前200名人数各占全市约1/3。

南方+：招生季到来，省实的招生报名工作已在陆续开展。什么样的学生适合报读省实？

全汉炎：目前，省实南山班、格致班、省创班三类拔尖创新人才培养实验班已经开始了网上报名，体育、艺术特长生的招生工作也已启动。

省实为全面学习、自主发展、终身发展搭建了广阔的平台，我们欢迎具有优良品质、扎实学识，立志报国、敢于创新、勇于实践的广大优秀同学来到省实。

在省实，有先进的教学设备和优美的校园环境，有来自各地的优秀教师和精英同学，有多元的课程和丰富的活动。我们坚持培养“三高”“四优”学生，所谓三高就是高境界做人、高质量学习以及高品位生活，四优就是我们要求学生学业优秀、品德优良、举止优雅、能力优异。

多年来，省实铸就了科技教育、体育和艺术教育这三大成绩辉煌的特色教育品牌。学生在校就能和诺贝尔奖得主对话、和世界体育冠军同场切磋、和艺术名家同台表演。我们希望，每一位学生有一种科技兴趣、有一项体育爱好、有一门艺术特长。我自己喜欢足球，也经常和学生们一起踢足球，交流球技。

每个孩子都能在省实和良师益友共同成长，根据自己的兴趣和特长选择个性发展的道路。我想，这是省实想给并且能给到学生的。

【招生知多D】

省实2020年高中将面向广东省、广州市招收应届初中毕业生850名。各位家长可以登录省实主页浏览《2020年省实高中招生简章》，也可以关注“省实”的公众号，即时了解相关信息。

省实三类拔尖创新人才培养实验班今年如何招生？三类拔尖创新人才培养实验班已经开始了网上报名，报名时间为5月17日至6月2日。

“钟南山科学人才培养班”（“南山班”）共招收120人，面向全省（不含广州市）招收不超过80人，面向广州市招收约40人。省实组织核心素养研究性评价活动，根据“一依据（学校核心素养研究性评价活动）、一参考（综合素质评价）”择优录取。

“格致班”共招收约200人。通过广州市中考系统录取（包括：自主招生、指标到校、提前批），入学后根据学生中考成绩和综合素质选拔、组建4个“格致班”。

“广东省创新人才培养实验班（“省创班”）面向全省9个地市招收不超过100人。由地市教育局按省教育厅文件要求报送各地选送学生材料，或学生、家长中考后自行报送材料到省实，省实将择优录取。

今年，省实共招收14个项目76名特长生，包括田径、游泳、羽毛球、足球、篮球、乒乓球、网球、武术、健美操等体育项目，以及合唱、舞蹈、民乐、交响乐、戏剧（语言艺术）等艺术项目，欢迎有特长、有意向的学生报考。

南方日报记者 马立敏

通讯员 谢家祭