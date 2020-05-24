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想报读华附奥校特长班、大学先修班？快看过来

2020-05-24 09:21 来源：南方日报
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　　23日，华南师范大学附属中学在官网发布了2020年高中奥校特长班、大学先修实验班招生简章，共计划面向全省招生150人。相关报名流程已经启动。

　　华附“高中奥校特长班”设立于1993年，是经广东省教育厅批准设立的广东省级学科竞赛培训基地。该班坚持先进的教育理念，深入实施素质教育，努力培养全面而富有个性的适应未来社会发展需要的高素质人才。该班培养学生在国内外学科竞赛中屡创佳绩。大批学生通过保送、推荐及自主招生等途径进入国内外著名高校深造。

　　华附“大学先修实验班”是2014年经广东省教育厅批准开设的高中拔尖创新人才培养特色班。大学先修实验班通过引进大学先修课程与中学课程整合优化，探索中学与大学联合培养拔尖创新人才的方法和途径，为拔尖创新人才培养提速。

　　相关负责人介绍，高中奥校特长班、大学先修实验班在高一入学后将单独编班，根据学生特长及实际，在国家必修课程的基础上，独立设置必修性选修课程，实行动态管理、可进可出的行政班管理模式。

　　据了解，本次招生中，高中奥校特长班面向全省招生100人，大学先修实验班面向全省招生50人。有意的考生应在6月1日前登录报名平台提交有关材料。

　　值得注意的是，2020年华附的新高一级将组建3个“大学先修实验班”。除本次招生50名以外，华附拟在广州中考自主招生中招录30人；拟在参加广州中考、被华附录取的学生中按总成绩择优招录50人。

　　南方日报记者 钟哲

编辑： 罗予岐

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