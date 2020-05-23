深圳中考中招政策发布！自招学校增加

5月21日，深圳市教育局公布2020年深圳中考中招政策。今年，深圳中考基本政策不变，7月20日-21日(星期一、二)考试。

值得一提的是，今年深圳市原公办普通高中体育艺术特色团队和术科特色班，将纳入到全市普通高中学校自主招生计划内统筹安排，这也意味将会有更多深圳高中进入自主招生队伍。

此外，所有参加今年深圳中考的考生均须在考前14天提前申报“深i您”健康码，未申报健康码的考生不予发放准考证，不得参加考试。

文化课考试时间为7月20日-21日

根据上级部门指导意见和深圳市疫情防控工作要求，深圳市今年中考主要日程均有所推后。目前中考报名工作已于5月15日结束，正在开展中考体育考试项目报考工作（5月20日至25日）。后续中考主要日程安排如下：

中考文化科目考试的具体时间

中招录取分四批次

今年，深圳高中阶段学校招生录取工作由市教育局统一组织，市招考办具体实施。部省属（含跨市）中等职业学校录取工作按省招委会的有关规定执行。

中招继续实行远程“网上录取”。

录取批次如下：

提前批：深圳艺术学校、深圳体育运动学校。

第一批：普通高中；国家中职示范校、国家级重点中职学校、省级重点中职学校和国家级重点技工学校试点专业（每校限一个专业）。

第二批：本市中等职业学校（不含第一批录取专业）。

第三批：部省属（含跨市）中等职业学校。

凡已被上一批次学校录取的考生，不再参加下一批次学校的录取。录取以中考成绩和初中毕业生综合表现评价结果为主要依据。根据考生所报志愿顺序、各学校的招生计划、中考六科原始总分、考生中考单科等级成绩和综合表现评价等级，划定各学校最低录取标准。

“同分比较原则”录取优先者

深圳在中考总分相同的情况下，按“同分比较原则”录取优先者，比较顺序如下：

（1）生物与地理（合卷）分数高的优先录取；

（2）综合表现评价等级高的优先录取；

（3）语、数、英三科总分高的优先录取。

省一级学校所录取的考生综合表现评价等级须在B以上（含B），省一级公办普高所录取的考生五科文化课单科等级（即语文、数学、英语、理化、历史）须在C+以上（含C+），体育单科等级为C以上（含C）。

凡参加了中考而未被所填志愿学校录取且符合划线录取资格的考生，可在市招考部门规定的时间内重新填报未完成招生计划的学校，参加第二次录取。

民办普高在第二次录取结束后仍未完成招生计划的，由市教育局统一安排在划线录取后进行补录。

被民办普高划线录取的考生应在录取结果公布后一周内到校报到，各校根据报到情况合理确定补录计划并报市教育局审核批准，补录计划向社会公布。

补录对象为已参加深圳市2020年中考未被录取并达到补录控制线的考生，符合深圳市划线录取资格的考生在同等情况下优先进行补录。

探索部分中职学校试点专业与普高同批次录取

今年，为进一步发挥中考的政策导向作用，加强对深圳市中职教育的支持，增加部分国家中职示范校、省级重点中职学校，国家级重点技工学校试点专业在第一批次录取。每个学校限一个专业，具体专业由各校申报，市教育局审核。具体学校和专业将在填报志愿前公布。

2020年全面取消直升生

根据《深圳市教育局关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》（深教规〔2018〕4号）要求，稳步取消直升生招生。自2018年起，控制直升生比例不超过10%，2019年直升生比例不超过5%，2020年全面取消直升生。

普高自招学校数量增加

根据广东省教育厅进一步完善和规范自主招生的相关要求，经深圳市教育局批准，允许部分普高开展自主招生改革试点,自主招生比例原则上不超过学校年度招生计划的10%。

今年，深圳市原公办普通高中体育艺术特色团队和术科特色班，纳入到全市普通高中学校自主招生计划内统筹安排。自主招生具体办法另行通知。

完善中职学校自主招生改革

根据国家、省、市中长期教育改革和发展规划纲要关于考试招生制度改革的有关精神，结合深圳市教育改革和高中招生工作实际，今年继续开展中职学校自主招生改革试点。

全市中职类学校均可申请参加自主招生改革试点。申请试点学校的自主招生章程须报市教育局审核同意，并在本校网站上向社会公布。自主招生章程须明确招生计划、报名条件，明确报名、考核和录取的办法及时间安排，有严格的工作程序、工作规则和监督制度，确保招生公平公正、公开透明和平稳顺利。

中等职业学校2020年自主招生名额原则上不超过本校招生计划的30%，具体名额在各校自主招生章程中公布。自主招生对象为参加2020年深圳市中考且符合划线录取资格的考生，考生户籍不限。考生限报一所自主招生学校。

中等职业学校自主招生拟录取名单须在6月19日前报市招考办审核。通过审核的考生，须参加全市统一中考，但不再填报中考志愿，也不得退档转录其他学校。各校自主招生计划未完成的，自动转为普通生招生计划进行划线录取。

优质普高指标到校分配比例为50%

深圳市从2011年开始实施优质普高部分招生名额合理分配到初中学校改革(简称“指标到校改革”)，指标到校改革增加了薄弱初中学校考生就读优质普高机会，缓解了初中择校矛盾，促进了义务教育均衡发展。

根据省教育厅文件精神，2020年深圳市将继续推进指标到校改革，增加参加指标生分配的优质高中数量，优质普高指标到校分配比例为50%。

2020年深圳中考常见问题解答：

常态化疫情防控下考生应如何做好考前准备？

所有参加今年深圳中考的考生均须在考前14天提前申报“深i您”健康码，未申报健康码的考生不予发放准考证，不得参加考试。

外地返深的考生应提前了解深圳市疫情防控相关要求，特别是目前尚在境外（含港澳台地区）和国内中高风险地区的考生，应预留足够时间，并按照深圳市防疫隔离具体要求和规定进行管理，以免耽误考试。

什么是指标生分配？指标生如何录取？

指标生分配是指优质普通高中部分招生名额直接分配到初中（含民办）学校。指标生与相应高中学校普通生同批次划线投档,按初中学校报考某一高中学校指标生的考生人数，从高分到低分录取，但不低于该高中学校普通生录取线15分。考生填报指标生志愿与普通生同步进行，符合指标生报考条件的考生均可报且限报1个指标志愿。录取时，首先在中招录取系统中对入围指标生的指标志愿作相应技术标识，然后将指标志愿连同非指标志愿，与普通生一起划线投档。

填报指标生志愿的考生需要有什么条件？

报考指标生的考生须同时具备以下条件：①符合招生条件的应届初中毕业生；②参加深圳市2020年高中阶段学校招生考试；③综合表现评定等级为B以上（含B）；④从初一年级第一学期起一直在报名所在初中学校就读，且取得该校三年学籍。从市外转入深圳市初中学校的学生，须从初三年级第一学期起在报名所在初中学校就读，并取得该校学籍（从市外转入深圳市初中学校就读后又在市内转学的学生，不再享有指标生报考资格）。

在民办初中学校就读的考生享有指标生报考资格吗？

在指标生报考资格上，公办学校和民办学校的考生是一视同仁的。所有D类考生，可以报考面向D类招生的指标生学校，AC类考生可以报考面向AC类招生的指标生学校，所有考生都可以报考面向ACD类招生的指标生学校。

今年中考有哪些便民措施？

今年社会类考生采用线上“e站式”报名及审核，方便考生与家长，减少人员聚集。

简化随迁子女审核材料，以社保、居住证和学籍为主要依据，取消合法稳定职业及合法稳定住所纸质证明，利用“织网工程”数据平台，实现随迁子女报名资格“e揽子”审核。

利用深圳招考网、深圳市招生考试办公室微信公众号等平台实现“e窗口”宣传，让广大考生和家长及时了解中考及录取有关信息。

撰文：徐峰