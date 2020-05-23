广州所有公办示范性普通高中招生50%指标分配到校

5月22日，广州市招生考试委员会办公室发布《关于做好2020年指标到校工作的通知》。

5月22日，广州市招生考试委员会办公室发布《关于做好2020年指标到校工作的通知》（简称《通知》）。指标到校的招生学校为广州市所有公办示范性普通高中（含国家级示范性普通高中学校和市示范性普通高中学校，以下简称“示范性普通高中”）。2020年指标分配的比例是示范性普通高中招生总计划的50％。

示范性普通高中招生总计划50％指标到校

哪些学生可作为指标生？《通知》明确，报考公办示范性普通高中指标计划的学生，须同时符合以下条件：（一）初中应届毕业生；（二）具有广州市户籍或符合政策性照顾条件；（三）同一所学校三年完整初中学籍且在该校就读到毕业或从市外转学到本市并在转入初中学校就读到毕业。其中，户籍迁入广州截止日期为2020年6月5日。政策性照顾学生的资格以6月5日前审核通过的为准。有多个校区的初中学校，其考生享受学籍所在区的指标生报考资格。

各初中学校须在6月5日前登录“广州市高中阶段学校招考服务平台”(以下简称“中考服务平台”)，进入“申报审核—各类考生资格审核”栏目，对审核类别为“指标考生”的名单根据户籍、学籍和是否在本校就读等情况进行认真审核。审核完成后通过中考服务平台打印符合指标生报考资格的考生名单，于6月8-12日在学校公示5个工作日，广州招考网同步进行公示。6月16日前完成指标生报考资格异常情况及公示申诉的处理。

2020年指标分配的比例是示范性普通高中招生总计划的50％。其中成立教育集团的省、市属及区属示范性普通高中将部分指标计划直接分配到集团内农村初中和集团内上一年中考总分平均分低于全市中考总分平均分的初中学校。成立教育集团的截止时间为2020年3月31日，市属教育集团及其成员学校须经市教育局或其主管部门同意，区属教育集团及其成员学校以区教育局发文为依据，省属示范性普通高中为核心学校的教育集团及其成员学校以省属示范性普通高中的文件为依据。

各示范性普通高中须在规定时间内登录“中考服务平台”，填报本校招生计划，有多个校区的示范性普通高中，按校区分别申报。指标计划安排在提前批，由系统按学校（校区）招生总计划50%的比例自动进行计算（计算结果四舍五入取整）。

指标计划招生设3个指标到校志愿

指标计划如何分配？

《通知》明确，成立教育集团的省、市属及区属示范性普通高中，按集团内农村初中和集团内上一年中考总分平均分低于全市中考总分平均分的初中学校的指标考生数30:1的比例，确定直接分配给集团内相关初中的指标计划数，由系统按规则自动进行计算（计算结果四舍五入取整）。剔除面向集团直接分配的指标计划后，剩余指标计划则面向全市或本区分配。

成立教育集团的省、市属及区属示范性普通高中的剩余指标计划与未成立教育集团的省、市属及区属示范性普通高中的指标计划按两级分配或一级分配模式分配给初中学校。指标计划分配由市招考办统一采用电脑派位方式进行，全程现场公证，并于当天在广州招考网公布分配结果。老三区（越秀、海珠、荔湾三区）视为三个独立的招生区域分配指标计划。

指标计划的招生安排在提前批进行，先进行指标计划投档录取，再进行统一招生计划投档录取。指标计划招生设3个指标到校志愿，与其他批次志愿同步填报。享有指标生报考资格的考生，可填报分配到本校的示范性普通高中指标计划志愿。享有指标生报考资格的考生，指标计划报考和录取不受是否跨区影响，按其学籍所在区进行，在其他批次按跨区生录取。

指标计划投档录取规则与广州普通高中学校统一投档录取规则保持一致，如志愿优先原则、同分排位优先规则等。示范性普通高中以近3年在提前批统一计划户籍生录取最低分数的平均值下降20分为该校指标计划的录取最低控制分数线（若当年未在提前批招生的，取当年学校除独立招生外的首批次户籍生录取最低分数计算。最终计算时去尾取整）。考生的投档分数只取初中毕业生学业考试成绩，不含高中阶段学校招生考试各项加分和优先录取（下同）。投档时，根据送生学校分得的每所示范性普通高中的指标计划数，按考生填报该校志愿先后顺序，从高分到低分按1:1比例投档录取。每所示范性普通高中指标计划的录取分数以送生学校为单位在广州招考网公布。若示范性普通高中指标计划在录取最低控制分数线上未能完成，则将剩余的指标计划并入该校提前批统一招生计划进行投档录取。

◎链接

今年广州“指标到校”政策有什么变化？权威回答来了

问：什么是“指标到校”？

答：示范性普通高中学校将部分招生指标直接分配到初中学校的招生政策，简称为“指标到校”，属于普通高中招生录取方式其中的一种。

问：今年“指标到校”政策有什么变化吗？

答：今年是中考改革过渡期最后一年，根据《广州市教育局印发〈关于2019年至2020年示范性普通高中学校部分招生指标直接分配到初中学校的实施办法〉的通知》（穗教规字〔2018〕7号），“指标到校”政策与上年没有变化，指标考生资格、指标分配比例、分配方式、投档录取规则等均保持不变。

问：哪些高中学校有指标计划，分配比例是多少？

答：今年参加“指标到校”高中学校范围保持不变，为广州市所有公办示范性普通高中（含国家级示范性普通高中学校和市示范性普通高中学校，以下简称“示范性普通高中”）。广州市近年一直在开展市示范性普通高中学校认定工作，增加优质高中学位，具体学校名单确定后将与指标计划一并公布。

2020年指标计划分配的比例是示范性普通高中当年招生总计划的50％。

问：指标计划分配范围是什么？

答：省、市属示范性普通高中指标计划面向全市初中学校分配；区属示范性普通高中指标计划面向本区初中学校分配。老三区（越秀、海珠、荔湾三区）视为三个独立的招生区域分配指标计划。有多个校区的示范性普通高中，按校区分配指标计划。

问：哪些初中学校可以参加指标计划分配？

答：广州市十一个区的初中学校（含民办学校，不含特殊学校）。省、市属学校初中部按属地管理原则，在毕业生学籍所在区参与指标分配。

问：报考指标计划需符合哪些条件？

答：报考示范性普通高中指标计划的考生，须同时符合以下条件：

（一）初中应届毕业生。

（二）具有广州市户籍或符合政策性照顾条件。户籍从外市迁入的，户籍迁入广州市的截止日期为2020年6月5日。政策性照顾学生的资格以2020年6月5日前审核通过的为准。

（三）同一所学校三年完整初中学籍且在该校就读到毕业或从市外转学到本市并在转入初中学校就读到毕业。

符合指标计划报考资格的考生名单将在广州招考网和初中学校进行公示，考生对公示名单如有异议，要及时向学校提出申诉。

问：具备资格的考生可以报考所有指标计划吗？

答：不可以。

具备指标生报考资格的考生只能报考分配到所在初中学校的省、市属及本区区属示范性普通高中指标计划。

问：跨区生可以报考哪些指标计划？

答：具备指标生报考资格的跨区生，只能报考学籍所在学校分配到的指标计划，不能报考户籍所在区示范性普通高中的指标计划。

问：指标计划分配流程是怎么样的？

答：指标计划分配流程主要分为两个步骤：

（一）成立教育集团的省、市属及区属示范性普通高中，按集团内农村初中和集团内上一年中考总分平均分低于全市中考总分平均分的初中学校的指标考生数30:1的比例，确定直接分配给集团内相关初中的指标计划数。剔除面向集团直接分配的指标计划后，剩余指标计划则面向全市或本区分配。

（二）成立教育集团的省、市属及区属示范性普通高中的剩余指标计划与未成立教育集团的省、市属及区属示范性普通高中的指标计划按两级分配或一级分配模式分配给初中学校。指标计划分配由市招考办统一采用电脑派位方式进行。

问：如何确保电脑派位公平公正？

答：（一）电脑派位的所有随机号码均采用国际通用的GUID随机函数算法产生，事先无法预知，也跟产生的顺序无关。

（二）电脑派位仪式全程由公证机构人员现场公证，并邀请人大代表、政协委员、媒体记者、学校代表、家长代表等参与监督电脑派位工作，派位结束后当即在广州招考网公布派位结果。

问：怎样填报指标计划志愿？

答：根据志愿批次设置，指标计划安排在提前批。指标计划志愿与其他批次志愿同步填报，共设3个指标计划志愿。

问：指标计划录取规则有哪些？

答：指标计划投档录取规则与广州市普通高中学校录取投档规则保持一致，如志愿优先原则、同分排序规则。

示范性普通高中以近3年在提前批统一计划户籍生录取最低分数的平均值下降20分作为该校指标计划的录取最低控制分数线（若当年未在提前批招生的，取当年学校除独立招生外的首批次户籍生录取最低分数计算，最终计算时去尾取整）。考生的投档分数只取初中毕业生学业考试成绩，不含高中阶段学校招生考试各项加分和优先录取。

若示范性普通高中指标计划在录取最低控制分数线上未能完成，剩余的指标计划将会并入该校提前批统一招生计划进行投档录取。

记者：马立敏