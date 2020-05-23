6月2日起，惠州校外托管机构可恢复运营

复学后如何帮助孩子调整心态？校外托管机构何时恢复营业？5月20日，惠州市委教育工委书记，市教育局党组书记、局长袁清山做客《行风热线面对面》节目，就“家校协同，顺利复学”的话题与市民交流，回应社会关切。

复学后如何帮助孩子调整心态？校外托管机构何时恢复营业？5月20日，惠州市委教育工委书记，市教育局党组书记、局长袁清山做客《行风热线面对面》节目，就“家校协同，顺利复学”的话题与市民交流，回应社会关切。

据介绍，截至5月18日15时，惠州全市应返校中小学生939289人，实际返校学生911408人，返校率97.03%。返校复课工作总体安全平稳，顺利有序。惠州市委、市政府高度重视返校复学工作，成立了市、县（区）学生返校复学工作专班，保障学生返校复学。

“感谢家长在这100多天以来，对教育工作的配合和支持。”袁清山表示，在线上教育期间，家长为孩子们的居家隔离、防疫知识教育，线上教育等做了很多努力，值得点赞和感谢。在他看来，无论是孩子的学习、生活，还是心理疏导，都要有良好的“家校协同”机制，才能确保返校复学顺利。

对于家长反映的复学后孩子出现注意力不集中、甚至厌学等情况。袁清山表示，从长期居家到返校复学，孩子也需要有一个心理适应期，出现这种情况其实是正常的。家长不要过于着急，可以和学校协同配合，帮孩子平稳渡过适应期。

他现场为家长支了几招：不要责备，以“静待花开”心态多给孩子理解和宽容；同时降低学习预期，适当在孩子面前示弱往往可以激发孩子的进步动力；当孩子和同学发生摩擦时，及时联系老师沟通处理；多带孩子到户外，开展体育锻炼活动。此外，还可以通过学校或教育局心理咨询热线，寻求专业帮助。

据介绍，惠州市教育局围绕复学后的心理健康问题陆续开展13项重点工作，包括成立了市、县、学校三级学生心理防护工作专班，开通学生心理辅导热线电话；对全体教师开展一次学生心理防护工作培训；开展学生心理状况摸排等。

袁清山提到，学校要做好返校复课衔接工作，返校两周内不开展考试、测评，避免大量作业集中布置，给学生预留调整适应期，给学习困难的学生及时给予个性化指导和帮助。

针对很多家长，尤其是双职工家庭关心的校外托管机构何时恢复运营问题。袁清山回应称，省里已经明确，6月2日起各地校外培训机构经检查验收、审批同意后，可以开展线下培训服务。这一政策对托管机构同样适用。

他说，接下来各县区托管机构可以按照要求做好准备工作，并向县区返校复学工作专班（主要是教育局）提出验收申请。各县区要组织对照验收清单进行验收，并将达标的机构名单向社会公示，但是“要做好日常监管，确保安全”。

记者：谢志清