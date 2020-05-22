2020年广东省综合评价高校名单定了！与去年一致！

5月21日，广东省教育考试院公布了2020年广东省综合评价招生录取院校名单。

南方网讯（记者/柯丹洁）5月21日，广东省教育考试院公布了2020年广东省综合评价招生录取院校名单。从名单上看，2020年共有11所高校开展基于高考基础上的综合评价招生录取模式试点工作，这与2019年的高校一致。名单分别为：北京外国语大学、浙江大学、中山大学、华南理工大学、南方科技大学、西交利物浦大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、上海纽约大学、昆山杜克大学、香港中文大学（深圳）、深圳北理莫斯科大学。

日前，北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、西交利物浦大学、南方科技大学、香港中文大学（深圳）等7所高校的综合评价招生录取简章已公布。“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”已邀请部分高校招生办负责人做客演播室为大家详解综合评价新政策。（扫描下方二维码可查看直播回顾链接及相关综合评价信息。）

从名单上看，浙江大学、中山大学、华南理工大学等三所高校今年新增了“强基计划”这一招录模式，相关招生简章现已公布，但综合评价招生简章暂未公布。

很多家长会问：“这三所学校今年的招生政策有何变化？报考了强基计划的考生能否报考综合评价？”针对家长关心的一系列问题。5月20日，中山大学招生办主任罗晶做客南方青春高考季演播室透露，“中山大学在广东实行综合评价录取，强基计划和综合评价录取两者各有特点，考生根据自身情况，既可以报强基计划，也可以报综合评价，或者两者都报。除此之外，根据要求，2020年中山大学综合评价录取和强基计划统一模式，高考成绩占比85%。近期将公布综合评价录取招生简章，请考生和家长关注。”

那么，强基计划与综合评价招录模式又有何区别？罗晶透露，从招生模式的特点看，强基计划是聚焦服务国家重大战略需求，招生培养一体化设计的制度；综合评价录取是多元化人才选拔机制，重在选拔设计。从专业和计划上看，强基计划针对的是基础学科相关专业，招生计划面向全国；综合评价录取的招生专业范围更广泛，中山大学综合评价录取包括20多个专业，仅面向广东考生，招生计划也比强基计划多。从培养方面看，强基计划学生入校后原则上不允许转专业；综合评价录取的考生入校后培养方面没有专属模式，也不限制转专业。从综合成绩看，根据要求，2020年中山大学综合评价录取和强基计划统一模式，高考成绩占比85%。

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