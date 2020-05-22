2020年广东13所承培高校公布招收公费师范生计划

5月20日，广东13所承担公费定向师范生培养任务的高校已全部公布2020年的招生计划，共计招生3555人。

5月20日，广东13所承担公费定向师范生培养任务的高校已全部公布2020年的招生计划，共计招生3555人。广东从2018年启动公费培养粤东粤西粤北中小学教师试点，培养一批“下得去、留得住、教得好、有发展”的乡村教师，试点三年来，承培高校、招生人数和定向培养区域均有所增加。

今年4月，广东省教育厅等4部门联合印发了《关于公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师的实施办法》（下称《实施办法》），安排今年公费定向培养中小学教师工作，公费定向培养的就业范围为粤东粤西粤北地区和惠州、江门、肇庆等地市71个县（市、区），定向培养中小学（含幼儿园、特殊教育学校）教师，由华南师范大学、广东技术师范大学、岭南师范学院、韩山师范学院、广东第二师范学院、广州大学、韶关学院、嘉应学院、惠州学院、肇庆学院和广东省外语艺术职业学院、广东茂名幼儿师范专科学校、湛江幼儿师范专科学校13所高校承担公费定向培养任务。

探索初中起点六年制培养本科

《实施办法》明确，公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师计划按照“自愿报名、择优录取、公费培养、定向从教、限期服务”的原则组织实施。

我省的公费定向培养模式分四种类型：初中起点五年一贯制培养专科学历层次的幼儿园教师；高中起点四年制培养本科学历层次的幼儿园教师和义务教育阶段教师；本科（或同等学力）起点两（或三）年制培养全日制硕士研究生学历层次的高中阶段教师；探索初中起点六年制培养本科学历层次的义务教育阶段教师。

公费定向培养的就业范围为粤东粤西粤北地区以及惠州、江门、肇庆等15个地市的71个县（市、区）的学校，其中幼儿园教师、小学全科教师和紧缺学科教师在乡镇（不含县城所在镇街）及乡镇以下农村公办学校（含村小、教学点和幼儿园）任教，特殊教育教师、高中阶段教师在县域内相关学校任教。

到定向范围学校任教不少于6年

华南师范大学、广东技术师范大学、岭南师范学院、韩山师范学院、广东第二师范学院、广州大学、韶关学院、嘉应学院、惠州学院、肇庆学院和广东省外语艺术职业学院、广东茂名幼儿师范专科学校、湛江幼儿师范专科学校等高校承担公费定向培养任务，每年由省教育厅按照全省公费定向培养需求计划和培养院校的能力水平进行动态调整。

培养院校应以自愿报考为原则，通过相应学段的年度招生考试和体检，遴选出符合公费定向培养条件和要求的合适生源，由培养院校择优录取为公费定向培养专业的学生。

在基本修业年限内，公费定向培养对象可免缴学费、住宿费、军训服装费、教材资料费、实习实践费和体检复查费，并按照一年10个月、每月800元的标准领取生活费补助。

同时，公费定向培养对象自愿与培养院校、培养计划来源地县级政府签订三方公费定向培养协议书，承诺在校学习不转学、不转专业，且保证毕业后服从计划来源地安排，到定向范围学校（含村小、教学点）任教不少于6年。在规定服务期内，不得报考脱产研究生，不得以升学、调动为由不履行限期服务约定。

详细计划

截至5月20日，广东承担定向培养任务的13所高校已经全部公布2020年面向全省高考生的公费定向招生计划，一起看看详情：

一、华南师范大学

2020年该校继续面向全省范围招收公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师高中起点四年本科层次师范专业60名。计划来源地为汕尾市海丰县、陆丰市和陆河县，专业均为小学教育。

二、广东技术师范大学

2020年该校继续面向全省范围招收公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师高中起点四年本科层次师范专业30名。

公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师试点专项计划实行“专业志愿优先”原则，根据考生所填报专业志愿按考生投档总分排位情况从高分到低分录取。考生投档总分排位相同时，优先录取已修习相关专业基础知识（模块）的考生。

三、岭南师范学院

该校是广东省公费定向师范生培养任务的主要高校，在读公费定向师范生人数居全省第一。2020年该校公费师范生招生计划数居全省第一、招生专业全省最多，招收本科公费师范生460名，初中起点五年一贯制专科公费师范生317名。

该校本科公费定向师范生招生专业为学前教育、小学教育、特殊教育、体育教育、音乐学和美术学，以上均为师范类专业。计划来源地包括汕头市潮南区，韶关市乐昌市、南雄市、仁化县、始兴县、乳源县，湛江市雷州市、廉江市，江门市恩平市，茂名市信宜市、高州市、化州市，梅州市兴宁市、五华县，汕尾市海丰县、陆丰市、陆河县，河源市龙川县、连平县，清远市英德市、连州市、佛冈县、连山县连南县、阳山县，云浮市罗定市、郁南县。

该校五年一贯制（公费定向）招生专业为小学教育，学制5年，计划来源地为遂溪县、廉江市、雷州市和吴川市。考生须参加湛江中考，并在提前0批次填报本专业，成绩通过并面试合格后录取。

四、韩山师范学院

2020年该校继续承担培养公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师，培养专业为学前教育、小学教育、体育教育、音乐学、美术学五个本科专业。计划来源地包括汕头市澄海区、潮南区、南澳县，韶关市南雄市、仁化县、翁源县，惠州市惠东县，梅州市兴宁市、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县，汕尾市海丰县、陆丰市、陆河县，河源市东源县，清远市阳山县，潮州市潮安区、饶平县，揭阳市揭西县。

招收高中起点公费定向培养本科师范生，依据高考成绩和高中学业水平考试成绩，参考高中的综合素质评价情况在本科提前批次录取，实行单设志愿，单独划线，单独投档录取，具体报考及录取办法按照省招生委员会规定执行。对达到或超过省划定的公费定向培养教师专项计划录取最低分数线的考生，按照“专业志愿优先”的原则录取。根据考生所填报专业志愿按考生投档总分排位情况从高分到低分录取。

考生被录取后，原则上不能退档，不能转学，不能转专业，否则取消当年录取资格。

五、广东第二师范学院

2020年该校继续在本科提前录取批次面向广东全省范围招收公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师高中起点四年制本科层次师范专业30名，培养专业为学前教育（师范），体育教育（师范），美术学（师范），音乐学（师范）。计划来源地为河源市东源县、和平县、龙川县、紫金县、连平县和清远市连山县、阳山县。

六、广州大学

广州大学是广东省高水平重点学科建设高校、广州市高水平大学建设高校。2020年该校面向广东生源继续招收本科公费定向师范生60人，分别定向江门恩平6人、清远英德36人和清远阳山18人。

招生专业为小学教育（学制4年，授予教育学学士学位），以培养有教育情怀的小学教育工作者为目标，采取综合培养、全面发展、第二专业选修、形成特色（专长、特长和爱好）的“专业加特长”人才培养模式。培养模式为高中起点四年制本科层次，培养小学全科教师。

七、韶关学院

2020年该校继续招收公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师高中起点四年本科层次师范专业180名，其中小学教育专业100名、美术学专业40名、音乐学专业40名。计划来源地有韶关市乐昌市、南雄市、仁化县、翁源县、新丰县、乳源县，河源市和平县、紫金县、连平县，清远连州市、佛冈县、连山县和阳山县。

八、嘉应学院

2020年该校继续承担公费定向培养粤东粤西粤北中小学教师培养任务。公费定向培养师范生招生计划130个，包括小学教育（师范）专业50个，美术学（师范）专业40个、音乐学（师范）专业40个。定向地区涵盖韶关市、梅州市、汕尾市、河源市、清远市、惠州市。

九、惠州学院

2020年，该校公费定向培养招生计划170名。其中，小学教育专业100名、体育教育专业40名、音乐学专业30名。定向培养区域包括惠州市惠东县、博罗县、龙门县，河源市东源县、和平县、龙川县、紫金县和连平县。

十、肇庆学院

2020年该校继续面向全省范围招收公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师高中起点四年本科层次师范专业220名，其中小学教育（师范）100名，体育教育（师范）40名，美术学（师范）40名，音乐学（师范）40名。定向培养的区域有茂名市高州市，清远市英德市、连州市、连山县、连南县、阳山县，云浮市罗定市、郁南县。

十一、广东省外语艺术职业学院

2020年该校五年一贯制单独招生全省统考和公费定向师范专业的招生范围是，具有广东省户籍或属于外省来粤务工人员的随迁子女、符合报考地（以地级市为单位）2020年初中学业水平考试（以下简称“中考”）报名条件的应届初中毕业生。报考学前教育专业和世行贷款小学教育专业的考生须符合公费定向需求地2020年中考报名条件、具有招生计划来源县（市、区）户籍并在公费定向需求地参加2020年中考的应届初中毕业生。

全省统考招生专业为音乐表演和舞蹈表演，各有40个计划数。公费定向招生专业为学前教育和小学教育，各有100个和310个计划数。其中，五年一贯制（公费定向）学前教育专业或世行贷款项目小学教育专业的计划来源地包括汕头市、韶关市、江门市、梅州市、汕尾市、河源市、清远市、潮州市、揭阳市和云浮市。

十二、广东茂名幼儿师范专科学校

2020年该校全省统考类招生对象包括具有广东省户籍或属于外省来粤务工人员的随迁子女、符合报考地（以地级市为单位）2020年初中学业水平考试（以下简称“中考”）报名条件的应届初中毕业生。招生专业为学前教育（师范）和美术教育（师范），各有360个和90个计划。公费定向类招生专业为学前教育（师范）学制5年，计划来源地为高州市和罗定市，各有30个和20个计划数。

十三、湛江幼儿师范专科学校

2020年该校招收五年一贯制公费定向专业为学前教育，学制5年，符合公费定向需求地2020年中考报名条件、具有招生计划来源县(市、区)户籍、在公费定向需求地参加2020年中考、应届初中毕业生均可报考。计划来源地为廉江市和雷州市，各有8个和42个计划数。

全省统考类招生专业为学前教育，学制5年，招生计划300人。具有广东省户籍或属于外省来粤务工人员的随迁子女、符合报考地（以地级市为单位）2020年初中学业水平考试报名条件的应届初中毕业生均可报考。

记者：杜玮淦

来源：“广东教育头条”南方号