广东省2020届普通高校毕业生“助力圆梦”扶贫济困大型公益活动举办

本次活动，将持续开展一个月（2020年5月15日-6月15日）。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）为贯彻落实“六稳”工作和“六保”任务，做好高校家庭经济困难毕业生的就业帮扶工作。近日，广东省教育厅会同省人社厅、省扶贫办、省工商联等部门，依托省大学生就业创业智慧服务平台联合举办广东省2020届普通高校毕业生“助力圆梦”扶贫济困大型公益网络招聘月活动。本次活动，将持续开展一个月（2020年5月15日-6月15日）。

为做好高校家庭经济困难毕业生的就业帮扶工作，各职能部门精心部署，通力合作，深挖就业岗位，集聚优质就业资源，通过平台将岗位精准匹配推送给家庭经济困难毕业生。

据悉，省教育厅为帮助毕业生解决疫情期间外出求职困难问题，截至目前，我省教育系统面向2020届普通高校毕业生共举办了161场网络招聘活动，参会企业3万余家，共提供了103万余个就业岗位，利用广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台进行岗位精准匹配推送共23次，共累计推送111.7万个岗位信息。当前，平台正同步开展的招聘活动还有“广东省2020届高校毕业生系列供需见面活动”“木棉花暖”“面向湖北高校毕业生及外省湖北籍毕业生”“聚力引才 启程未来”等公益网络招聘专场，同时开展200余场“组团式”校级网络招聘专场，全天候、全流程、一站式线上招聘。此外，省教育厅还将携手智联招聘、前程无忧等国内知名人才招聘平台开展21个地级市区域全覆盖网络招聘专场活动。

省教育厅诚邀各用人单位通过广东省大学生就业创业智慧服务平台积极参与省级和校级的各类网络招聘专场活动，为我省毕业生提供更优质、更丰富的就业岗位。