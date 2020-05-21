北师港浸大校园开放日 校长等人纷纷化身“主播”谈规划

北师港浸大举行“云游校园”开放日。

5月17日，北师港浸大（UIC）举行主题为“融合中西 贯通今古 留学不出国门”的“云游校园”开放日，校长等人纷纷化身“主播”，为学校代言。考生和家长了解学校发展规划、教育特色和招生政策，还可以在线“游览”学校风光设施。南方网教育频道对此次活动进行全程直播。

引进国际顶级师资 推进校园二期建设

中国科学院院士、北师港浸大校长汤涛院士在直播中畅谈学校的发展。他谈到，在过去一年，学校着力提升学术实力，升级师资队伍，在全球聘请优秀教授；加强国际合作，新增16所伙伴院校；深化和母体学校的合作，共建数学研究中心、历史文化中心、人工智能研究中心等；提升产学研结合，在高新区建立产学研基地。

汤涛校长接受南方网记者采访

近期，学校已和珠海高新区就体育公园管理签约，新增户外运动场地；目前正和珠海市政府推进校园二期550亩用地事宜，学校将形成以“人文商”为主的第一校区，以“科技、研究生院”为主的第二校区布局，同时推动大学与周边古村深度融合。

汤涛校长表示，在学校初创的15年里，北师港浸大完成了学科第一布局，建立了国际化教师队伍和管理体系，生源质量逐年提高，毕业生拥有优质的出路。在新的15年里，学校将充分利用粤港澳大湾区发展的大好形势，进一步争取国家、省市政府的支持，扩大招生规模，培养大湾区建设人才，引进国际顶级师资力量，力争建设百年校园。

汤涛校长在采访中提到“大学小镇”，这是许多博雅型大学采用的方式。很多名校所在的小镇，因大学而兴，伴随着大学发展而声名远扬。而珠海唐家湾人文底蕴深厚，北师港浸大环抱一个古镇，得天独厚。学校希望融入城市经济文化建设，打造一个有特色的“大学小镇”。

博雅教育应注重国学休养教育 与国际化教育相辅相成

北师港浸大常务副校长陈致教授以“学无中外 学无古今”为题举行主题讲座。他提到，北师港浸大是内地第一所新型博雅大学，虽然博雅教育是由西方舶入的概念，但北师港浸大十五年来对其中国化的实践进行了有益的尝试：即在课程中大量有系统地融入国学的教育，收效十分显著。从课程到学生社团，北师港浸大让学生接受中华优秀文化的熏陶，树立健康向上的审美观与价值观，汲取中国智慧、弘扬中华文化精神。

陈致教授认为，在博雅教育中，国学修养教育与国际化的教育是并行不悖、相辅相成的。北师港浸大采取国际化的课程与管理，拥有国际化的师资和学生，注重国际化交流，颁发国际化的文凭，每年有很多毕业生前往世界名校深造。学生接受国学修养教育之后走向世界，可以成为传播中华文化的大使，在世界各地讲述中国故事。

“大类加专业”招生 奖学金类型丰富奖励学子

北师港浸大招生办公室主任林群英向观众解读招生政策及奖学金政策。今年，北师港浸大将在全国30个省市拟招1900人。招生批次分为普通类和艺术类。其中普通类在广东省实行“本科提前录取批次”非军检院校录取和综合评价录取，其他省市招生批次为第一批次（在本科一、二批合并省份列入本科批次招生）。艺术类招生专业为音乐表演专业，将在广东省本科批次和四川省艺术类本科第一批进行录取。

2020年北师港浸大按“大类加专业”的方式进行招生。按大类招生入读的新生将在第一学年第一学期确认专业分流。除此之外，新生入学后，在满足相关条件的情况下，可于大一下学期提出转专业申请。

招生专业

北师港浸大也提供类型丰富的奖学金，包括新生入学奖学金（广东省外）、广东省本科提前录取批次新生入学奖学金、广东省综合评价录取奖学金、珠海籍新生专项奖学金；此外，还有多项在校奖助学金。

随后，工商管理学部李新宝副院长、理工科技学部雷波副院长、人文与社会科学学部赵晓斌副院长、文化与创意学部蒋崴署理院长介绍各学部的专业设置和特色，还有师兄师姐带观众游校园。

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