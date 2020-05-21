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6月2日起，全省幼儿园、特教学校学生（幼儿）分期分批返校

2020-05-21 08:32 来源：南方网
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　　5月19日下午，广东省人民政府新闻办公室召开疫情防控第61场新闻发布会，通报我省新冠肺炎疫情和防控工作情况。省委教育工委委员，省教育厅党组成员、副厅长王创出席发布会并回答记者提问，介绍幼儿园、特殊教育学校学生返园返校安排及校园疫情防控要求。

　　问：刚才通报中有提到幼儿园、特殊教育学校学生（幼儿）也将逐步返园返校，请问省教育厅王创副厅长，具体后续的安排是怎样的？

　　答：经省新冠肺炎疫情防控指挥部研究决定，全省幼儿园、特殊教育学校按照国家和省有关规定进行现场检查验收、审批同意后，自6月2日起可分期、分批组织学生（幼儿）返园返校。

　　6月2日起，具备开园条件的幼儿园可陆续开园，安排幼儿分期、分批返园，具体返园时间由各地视情况确定。家长根据自愿原则，确定幼儿入园需求。

　　6月2日起，特殊教育学校学生可返校复课，具体返校时间由各地视情况确定。

　　符合返园返校条件的幼儿园、特殊教育学校，可在学生（幼儿）返校（园）前安排教职员工返岗，提前做好疫情防控、教育教学等准备工作。

　　接下来，各地要继续强化属地管理责任和幼儿园、特殊教育学校主体责任，全面落实学生（幼儿）安全返校（园）和校园疫情防控各项措施。按照“四精准”“六分”“一独立”“三全”“五管”校园疫情防控有关要求，抓实抓细各项工作，切实筑牢校园疫情防控安全网。具体防疫工作按照国家卫健委和教育部联合印发的《中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案》的要求执行。

　　此外，6月2日以后，经各地检查验收、审批同意后，校外培训机构可以开展线下培训服务。

　　【记者】吴少敏 关喜如意 龚春辉 张子俊

　　【摄影】石磊

　　【剪辑】王俊涛

编辑： 罗予岐

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