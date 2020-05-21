2020年7月广东省普通高中学业水平合格性考试政策答疑

2020年7月9日—10日举行普通高中学业水平合格性考试。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）日前，广东省教育考试院下发了《关于做好2020年7月广东省普通高中学业水平合格性考试报名工作的通知》（下称《通知》），明确2020年7月9日—10日举行普通高中学业水平合格性考试。报名采用什么方式？流程是怎么样的？合格性考试成绩如何呈现？...针对这一系列问题，省教育考试院给出了权威解答，具体如下：

一、 什么时候报名、在哪里报名？

2020年7月合格性考试报名时间安排在2020年5月21-26日。其中21-23日为网上预报名时间，24-26日为首次报名考生报名点现场报名确认时间。

报名地点由市各市招生办公室（或考试中心，下称“招考机构”）招考机构统筹选定并提前公布。

二、 什么人可以报考？

1.具有广东省户籍的广东省高中阶段学校（含普通高中、中等职业教育和技工学校，下同）的高中二年级学生。

2. 具有广东省户籍的高中阶段学校应往届毕业生和社会青年。

3.具有广东省户籍但是外省学籍的高中二年级学生。拟在我省报考普通高校招生考试（含高水平运动队、运动训练、高职类面向普通高中毕业生招生等各类单考单招）的在外省高中阶段学校相应年级就读，且在就读期间未取得省级教育行政部门组织的合格性考试相关科目考试成绩的广东省户籍考生，可回户籍所在地报名。

4.非广东省户籍的广东省高中阶段学校在籍高中二年级学生、往届毕业生。这部分考生的考试成绩能否作为普通高校招生录取依据，以当年高考报名资格审查结果为准。其中，符合《广东省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于做好进城务工人员随迁子女接受义务教育后在我省参加升学考试工作意见的通知》（粤府办〔2012〕137号）规定的在我省参加高考条件的具有广东省学籍的非广东省户籍随迁子女参加本次考试所取得的成绩,可作为普通高校相关专业录取的必要条件。

下列人员不得报考：一是国家承认学历的高等学校在校学生；二是国家义务教育阶段学校在校学生；三是高中阶段教育在校一年级学生；四是不满16周岁的社会青年。

三、报名采用什么方式？流程是怎么样的？

报名采用网上预报名+报名点现场确认的方式。报名流程如下：

（一） 网上预报名。

1.首次报考的考生，凭身份证、户口簿到报名点（就读学校或招考机构指定的地点）领取考生号、密码后报名。

2.已报考过2020年1月合格性考试的考生（下称“非首次报考考生”）必须凭原合格性考试考生号、密码报考。

3.考生于21-23日凭考生号和密码登录“广东省普通高中学业水平考试报名系统”（网址：http://www.eeagd.edu.cn/xyspbm/）进行预报名，登录进入报名网页后录入本人的基本信息及报考科目等。

4. 网上缴费。考生填写网上报名信息后，须在网上按操作流程交纳考试费。

5.网上确认。考生在核对填报信息无误，绑定手机号，接收并输入验证码后进行预报名网上确认。

（二）现场确认。

首次报名的考生，须在24-26日持身份证、户口簿到所在市招考机构指定的报名点办理现场报名确认手续，包括采集核对身份证基本信息、采集指纹或头像基本信息、交验资格认定材料、核对报名信息等。确认报名资格。未到报名点确认的首次报考考生不能参加考试。

非首次报考考生的《广东省普通高中学业水平考试报名登记表》（以下简称《报名登记表》）可由报名点集中打印发给考生核对后签名确认，不需要到报名点现场确认。

考生现场确认时，要做好个人防护，与他人保持至少一米距离，不交谈，不聚集。资格认定材料应该采用不接触方式递交。

（三）打印准考证。

考生须在2020年6月16日至 26日，登录“广东省普通高中学业水平考试报名系统”（网址：http://www.eeagd.edu.cn/xyspbm/）自行打印准考证。

四、考号或密码忘记了怎么办？

可通过手机短信验证码找回。手机号码输入错误或更改手机号码的需到报名点或县、市招考机构、考试中心查询考生号或密码。

五、网上报名阶段相片上传不成功怎么办？

考生可到报名点由工作人员协助拍照上传相片。

六、非首次报考考生姓名、证件变更怎么办理？

已报考过2020年1月合格性考试的考生如姓名和证件号码发生变更，需向县（区、市）招考机构提供变更申请书及户口簿或公安机关出具的变更证明原件及复印件。

七、合格性考试成绩如何呈现？

合格性考试各科目的卷面满分值为100分。用于2020年夏季高考录取的普通高中学业水平考试成绩公布采用往年的做法，即等级+卷面原始分方式。其中，思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等6科成绩分为A、B、C、D四个等级呈现，各科卷面成绩与等级分的关系是：100分－85分为A级，84分－70分为B级，69分－50分为C级，49分-25分为D级，24分（含）以下不给等级（在成绩单上表达为无等级）。用于2021届普通高中学生毕业和高考的考试成绩采用新办法，即以“合格/不合格”、等级、分数呈现;不合格的比例不超过当次当科考生总数的2％，其他考生成绩均认定为合格。合格性考试等级成绩，位次由高到低分A、B、C、D、E五个等级。各等级人数所占比例依次为：A等级15％，B等级30％，C等级30％，D、E等级（含0分，下同）共25％。E等级为不合格。

八、报考了2020年夏季高考的考生，本次合格性考试成绩能否在录取中使用？

本次合格性考试成绩是考生普通高中学业水平考试成绩，可以在2020年夏季高考中使用，具体方法与往年相同。