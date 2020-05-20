独家·首秀｜中山大学最豪华宣讲团详解强基计划！

5月20日19:30，由南方日报、南方新闻网、南方+客户端主办的“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”活动将邀请中山大学招生办公室主任罗晶携同九大专业教授做客演播室,为你全方位解读中山大学强基计划招生政策+培养计划！

立报国大志 做强国大事

聚焦国家重大战略需求

探索多维度考核评价模式

培养基础学科拔尖创新人才

相关信息

近日，中山大学发布了《中山大学2020年强基计划招生简章》，旨在选拔一批有志向、有兴趣、有天赋，以“德才兼备、领袖气质、家国情怀”为成长目标的青年学生进行专门培养，为国家重大战略领域输送后备人才。

中山大学2020年强基计划的招生规模为150人，招生专业为数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生态学、汉语言文学(古文字学方向)、历史学、哲学、基础医学等9个专业。

目前，中山大学强基计划报名系统已正式开放，报名截止时间为5月31日。

独家首秀

“招生模式有何特点?”

“今年中山大学还有综合评价招生考试吗？”

“强基计划能否与综合评价一起报考?”

“强基计划怎么培养?”

“招生专业及计划是?”

“各学科人才培养方式如何？”

“中山大学强基计划”

你是否还一知半解?

没关系

我们邀请了中大“天团”

为大家详解招生新政！

5月20日19:30，由南方日报、南方新闻网、南方+客户端主办的“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”活动将邀请中山大学招生办公室主任罗晶携同九大专业教授做客演播室,为你全方位解读中山大学强基计划招生政策+培养计划！

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主讲嘉宾

罗晶 中山大学招生办公室主任

李嘉 数学学院数学与应用数学专业副教授

现任中山大学“百人计划”副教授，主要从事数字图像处理、计算几何、机器学习的数学方法等方面的研究。2009届中山大学本科优秀毕业生。曾于2012年获新加坡国立大学数学系最佳研究生奖。

林伟鹏 物理与天文学院物理学专业教授

1988年考入北京大学，1992年那1995年在北京大学分别获得学士和硕士学位，1998年10月至2000年10月到德国马普天体物理研究所开展访问学者研究，2001年在中国科学院国家天文台获得博士学位。2001年起在中国科学院上海天文台从事博士后研究工作，2003年起任上海天文台副研究员，2005年起任创新研究员，2006年被聘为博士生导师，2010年起任星系宇宙学中心副主任。2014年10月，加盟中山大学，任三级教授，博士生导师，历任物理与天文学院院长助理、副院长（主持工作）、院长。长期从事天文学研究工作，是国内少数几位多体/流体数值模拟专家之一，已经发表50篇SCI论文，获得超过1800次SCI引用。目前兼任中国天文学会星系宇宙学专委会副主任委员、中国计算机学会高性能计算专委会委员、中国宇航学会深空探测专委会委员、中山大学学位委员会理科组成员、广东省物理学专业教学指导委员会委员。

姜久兴 化学学院化学专业教授

中山大学化学学院教授，吉林长春人，博士生导师，海外高层次引进人才。曾在《Science》，《德国应用化学》等国际著名刊物上发表多篇学术论文。其中关于“等级微介孔分子筛ITQ-43的合成与结构解析”的研究被《Science》杂志评为2011年年度科研突破。兼任中国化学会分子筛专业委员会委员，《高等学校化学学报》青年编委等。现负责化学学院拔尖计划，强基计划等工作。

张雁 生命科学学院生物科学专业教授

国家教育部生物科学教学指导委员会委员2018-2022；广东省本科高校生物科学类教学指导委员会主任委员2019-2023；“基础学科拔尖学生培养计划”优秀导师奖获得者。曾获得国家级教学成果奖二等奖二项，广东省教学成果奖一等奖三项。

庞虹 生态学院生态学专业教授

中山大学生态学院副院长，生物博物馆馆长。从事昆虫的物种多样性起源与演化、鞘翅目昆虫的系统分类、天敌瓢虫的种群遗传学和利用等方面的研究。担任《环境昆虫学报》主编，中国昆虫学会生物防治专业委员会副主任和科学普及工作委员会副主任。

陈伟武 中文系汉语言文学（古文字学方向）专业教授

中山大学古文字研究所所长、中山大学传统文化研究中心主任、中国语言学会理事、中国古文字研究会理事兼秘书长、中国文字学会常务理事、中国文字博物馆学术委员会委员、国际潮学研究会学术委员会委员、《华学》、《简帛》、《中国文字学报》和（台北）《中国文字》等刊物编委、澳门公民素质发展研究中心学术委员会委员。主要从事古文字与出土文献、汉语史等方面的研究，著作有《简帛兵学文献探论》（中山大学出版社，1999年）、《南越陶文录》（合作，天津人民美术出版社，2004年）、《地域文化的构造与播迁》（主编，中华书局，2012年）等，论文70多篇，散见于《中国语文》、《中国语言学报》、《中国文化》、《古文字研究》等刊物。

安东强 历史学系历史学专业教授

现任中山大学历史学系副主任、教授，博士生导师。研究方向为清代典章制度研究、孙中山与辛亥革命研究、大学与近代中国。著有《清代学政规制与皇权体制》（社会科学文献出版社2017年） 、《孙中山史事编年》（第二卷，中华书局2017年），目前正在撰写《梁任公先生年谱长编稿本汇校》《革命的对手方：清政府与革命党》等著作。

沈榆平 哲学系哲学专业副教授

博士，中山大学哲学系副教授，系副主任，分管本科教学。二级学科为逻辑学方向，从事数理逻辑、哲学逻辑以及知识表示与推理等方向研究。

高国全 中山医学院基础医学专业教授

博士生导师，现任中山医学院副院长，基础医学系主任，广东省生物化学学会理事长。担任广东省基因操作和生物大分子产物工程技术研究中心主任，海洋微生物功能分子广东省高校重点实验室主任。

1997年毕业于中山医科大学，获医学生物化学博士学位。1999.1-2002.5期间，在美国进行博士后研究工作；2002年6月回国组建科研团队，研究方向为糖尿病、肿瘤等代谢变化、病理性血管新生的发生机制和生物治疗。主持国家自然科学基金、科技部新药重大专项及广东省广州市等项目，项目经费超过2000万元，在PNAS，Diabetes, Diabetologia, J Biol Chem等国际专业期刊上已发表SCI收录论文60余篇。研究成果作为第一完成人获得教育部、广东省自然科学二等奖各一项，作为主要完成人获得江苏省科技进步一等奖一项。获发明专利授权3项。

主编人民卫生出版社临床医学和护理本科国家级规划教材《生物化学》、研究生国家级规划教材《医学分子生物学技术》。入选年教育部首届新世纪优秀人才，广东省高等学校千百十工程国家级培养对象，“广东特支计划”百千万工程领军人才，宝钢优秀教师，广东省高等学校教学名师和国务院政府津贴。

（以上嘉宾名单按照宣讲顺序排列）