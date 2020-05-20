广东2020年本科插班生统一考试6月13-14日举行

日前，广东省教育考试院发布相关通知，经研究，广东省2020年普通高等学校本科插班生统一考试于6月13-14日进行，普通高等学校三二分段专升本转段考试（统考科目）于6月13日进行。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）受新冠肺炎疫情影响，广东省原定于3月初进行的本科插班生考试（含三二分段专升本考试）推迟进行。为统筹做好新冠肺炎疫情防控和招生考试工作。日前，广东省教育考试院发布相关通知，经研究，广东省2020年普通高等学校本科插班生统一考试于6月13-14日进行，普通高等学校三二分段专升本转段考试（统考科目）于6月13日进行。具体如下：

一、考试时间安排

（一）本科插班生考试时间安排（北京时间）

英语专业口语、听力考试，由招生院校自行组织，考试时间由院校自行决定并通知考生。

（二）三二分段专升本转段考试时间安排（北京时间）

（三）准考证打印时间

考前7天（6月6日）起，考生可登录广东省本科插班生报名系统（http://www.eeagd.edu.cn/bcks/）自行打印考生准考证。

二、考点安排

（一）本科插班生考试考点安排

今年本科插班生考试共设27个考点，分别是广东工业大学、广州大学、仲恺农业工程学院、广东技术师范大学、佛山科学技术学院、广东财经大学华商学院、广东白云学院、广东金融学院、东莞理工学院、电子科技大学中山学院、东莞理工学院城市学院、中山大学新华学院、广东石油化工学院、吉林大学珠海学院、五邑大学、广州大学松田学院、广东科技学院、广东工业大学华立学院、肇庆学院、广东理工学院、韶关学院、韩山师范学院、广东医科大学、惠州学院、广州科技职业技术大学、广东工商职业技术大学、广东第二师范学院。考点地址以及所安排考生情况等信息见附件1。

（二）三二分段专升本转段考试考点安排

所有报考三二分段专升本转段考试的考生，统考科目统一安排在广州大学（大学城校区，地址：广州市番禺区广州大学城外环西路230号）考点考试（见附件2）。

三、工作要求

（一）提高政治站位。本科插班生招生考试（含三二分段专升本考试，下同）是专科毕业生入读全日制本科院校的主要途径。做好今年本科插班生招生考试工作，是贯彻落实党中央、国务院关于做好高校毕业生就业工作，增加高职院校毕业生升学机会的重大举措。各招生院校、各考点务必提高政治站位，统一思想，服从安排，不折不扣做好组考等各项工作。

（二）统筹做好疫情防控和考试组织工作。今年本科插班生考试考生人数多、社会考生比例高，且涉及不同市域人员流动，统筹做好疫情防控和考试组织工作任务艰巨、责任重大，各考点要把考生和考试工作人员的生命安全和身体健康放在第一位，认真排查、细化流程，按考务和防疫要求规范组考，确保考试各环节组织工作安全平稳。具体考务要求和防疫指引另文通知。

（三）做好考生管理和引导工作。为确保本科插班生考试广大考生和考试工作人员的身体健康和生命安全，所有考生须按如下事项做好个人防护和信息申报工作：

1.考前14天（5月31日）起，如实申报个人健康状况。

2.未注册“粤康码”的考生，须至少在考前14天注册“粤康码”，无“粤康码”信息的考生将无法打印准考证。

3.考生须于考前14天返回我省，其中疫情重点地区和境外返回的考生要按防疫要求进行自行隔离。

4.考前14天内出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状，或有与确诊病例密切接触的考生，应及时就医排查，如实通过“粤康码”申报个人健康状况，排查为非新冠肺炎的，应及时更新“粤康码”状态。

5.未按要求执行有关规定的考生，不予参加考试。处在隔离期，及出现疑似症状的考生，须经卫生健康部门评估，确定是否能参加考试。考生隐瞒身体异常情况，造成严重后果的，将依法追究相关人员责任。

各招生院校须将相关要求告知报名考生，各有关高职院校要协助做好在校生的管理和引导工作。