2020年是否报考专项计划，这八个问题给你答案

最近很多考生咨询专项计划的问题。什么是专项计划？自己到底该不该、要不要报专项计划？怎么判断自己是否符合要求。看看下面这几个问题，或许

近日教育部对2020年重点高校招收农村和贫困地区学生工作进行了全面部署。教育部强调，要切实保障广大考生和招生工作人员生命安全和身体健康。根据高考时间推迟一个月的部署，合理安排专项计划招生宣传、考生报名、资格审核、招生录取等各环节工作时间。

教育部高校学生司司长王辉在12日举行的教育部新闻发布会上介绍，2012年以来，专项计划实施取得积极成效，累计录取学生近60万人。针对今年的特殊形势，教育部近期已对做好专项计划进行了安排。

最近很多考生咨询专项计划的问题。什么是专项计划？自己到底该不该、要不要报专项计划？怎么判断自己是否符合要求。看看下面这几个问题，或许你能找到答案。

1. 重点高校招收农村和贫困地区学生政策由哪些专项计划组成?

答：根据教育部政策，重点高校招收农村和贫困地区学生计划统称为“专项计划”，包括三个：农村贫困地区定向招生专项计划简称为“国家专项计划”；地方重点高校招收农村学生专项计划简称“地方专项计划”；农村学生单独招生计划简称为“高校专项计划”。

2. “三大专项计划”的招生对象分别针对哪些学生?

答：国家专项计划定向招收贫困地区学生。地方专项计划定向招收各省（区、市）实施区域的农村学生。高校专项计划定向招收边远、贫困、民族等地区县（含县级市）以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生。

3. 具备什么样的条件可以报考“三大专项计划”?

答：国家专项计划报考学生须同时具备下列三项条件：（1）符合2020年统一高考报名条件；（2）本人具有实施区域当地连续3年以上户籍，其父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍；（3）本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。

地方专项计划报考条件由各省（区、市）根据本地实际情况确定。（详见本省政策）

高校专项计划报考学生须同时具备下列三项基本条件：（1）符合2020年统一高考报名条件；（2）本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村，本人具有当地连续3年以上户籍；（3）本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。有关高校可在此基础上提出其他报考要求并在招生简章中明确，确保优惠政策惠及农村学生。

4. 如何报考“三大专项计划”?

答：报考国家专项计划考生均须参加当年全国统一考试。根据各省招办要求填报志愿。

报考地方专项计划的考生均须参加当年全国统一考试。具体报名要求、录取办法、填报志愿方式考生可详细阅读各省招生考试单位下发的地方专项计划相关规定。

报考高校专项计划考生须参加当年全国统一考试，并在5月25日前，登录阳光高考高校专项计划报名系统完成报名申请。

5. “三大专项计划”如何录取?

答：国家专项计划录取办法，在本科一批前开始投档录取，录取分数原则上不低于招生学校所在批次科类录取控制分数线。对于合并本科录取批次的有关省份，国家专项计划在本科批次前开始投档录取，录取分数不低于本科批次录取控制分数线。

地方专项计划的投档办法和录取要求，由各省（区、市）综合有关高校招生实际、实施区域农村招生情况等因素确定。

高校专项计划录取办法由有关高校确定并在招生简章中明确，录取分数原则上不低于有关高校普通类招生所在批次录取控制分数线。

6. 怎样了解地方专项和高校专项计划的实施区域?

答：地方专项计划和高校专项计划实施区域的农村范围由各省（区、市）根据本地实际情况确定。考生可根据各省市招办发布的相关规定，查看具体实施区域。

7. “国家专项计划”与第一批本科录取是否冲突?

答：不冲突，国家专项计划在本科批次前开始投档录取。

8. 哪些高校有“高校专项计划”招生资格?

答：2020年，具有高校专项计划招生资格的高校有95所。具体名单详见2020年高校专项计划专题（https://gaokao.chsi.com.cn/gkzt/gxzx2020）。

来源：教育部“阳光高考信息平台”