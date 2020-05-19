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保持1.5米间距 不宜佩戴口罩

2020-05-19 08:11 来源：南方日报
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　　南方日报讯 （记者/钟哲）很多家长都发现，在疫情防控期间，学生按要求居家学习、缺少体育锻炼，“小胖子”逐渐多了起来。

　　为更好指导各地、学校开展体育与健康教育教学，省教育厅制定了《广东省新冠肺炎疫情防控期间体育与健康教学指导意见》，就增强学生体质、充分发挥体育在心理调节和情绪疏解方面的积极作用、帮助学生形成健康生活方式等提出指导。

　　意见提出，学生体育与健康教学应遵循安全第一、科学组织、因地制宜和实效性原则，要做好场地器材消杀，防止疾病传染；学期内课程教学内容和进度安排要遵循循序渐进原则；充分发挥学校空地、校道、架空层等场所的作用。

　　根据实效性原则，教学应以发展心肺功能的有氧运动为主，运动技术、力量、对抗等内容可适当调整。

　　学生返校复课后安排两周左右时间进行恢复性体能练习。开学第一节体育与健康课要对学生的体能、身体状况等进行摸底与评估，并根据授课情况和学生的反馈及时动态调整。

　　课前要根据学生的体能和场地、设施、器材情况安排教学内容，并写好教案，注明安全措施和注意事项。

　　应科学合理安排不同班级学生错峰上课，避免在同一区域、同一时间扎堆上课；合理安排使用器材，器材使用应固定，场馆、器材用后及时进行消毒。尽量安排在室外运动场、通风的架空层、校园空地、校道等场所开展体育教学；确有困难的，可安排在宽敞、通风良好的场馆，并保持开门、窗通风。生生、师生距离保持1.5米以上，避免面对面站立。

　　确保每天校园体育活动一小时。灵活合理安排大课间，场地不足的学校可采取分批的形式进行，并确保学生之间保持1.5米以上距离。

　　意见还明确指出，根据国家、省卫生健康委指引，在室外通风良好，相互间保持安全间距的前提下，不宜佩戴口罩，不允许戴N95口罩。

编辑： 罗予岐

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